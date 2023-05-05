В Педиатрическом университете спасают подростка, найденного под окнами многоэтажного дома

15-летний молодой человек находится под контролем врачей — в реанимации. Его состояние тяжёлое, что обусловлено характером травм и их сочетанностью. Ребенка нашли под окнами одного из многоэтажных домов по проспекту Просвещения.
Главный врач клиники Педиатрического университета Виталий Резник сообщил, что подростка доставили бригадой Скорой помощи в клинику университета, минуя приемный покой, что позволило немедленно заняться спасением жизни. О ситуации было доложено ректору Педиатрического университета Дмитрию Иванову, который поручил ночью прибыть консультантам и оценить ситуацию.
Скорая доставила в 0:40 и сразу началась активная работа по спасению ребенка. Она длилась почти всю ночь
Диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, закрытая травма груди, живота с повреждением внутренних орнанов. Зафиксирован также открытый перелом обеих предплечий в нижней трети, обеих стоп. Закрытый перелом костей таза. У юноши травматический шок.
Из университета о пациенте в правоохранительные органы передана телефонограмма.
При поступлении ребёнку сделаны УЗИ и КТ, отмечены множественные переломы конечностей, кровотечения, кровоизлияние в головной мозг. Очень тяжёлый компрессионный перелом позвоночного канала, левой лучевой, правых лучевой и локтевой костей в дистальных отделах, переломы ладьевидной и головчатой костей с обеих сторон. Отмечены компрессионные изменения правого легкого. Ночью были выполнены две операции по дренированию плевральной полости и репозиция костей левого предплечья.
В настоящее время подросток находится под наблюдением, дальнейшие мероприятия будут обеспечены, исходя из состояния.