В Педиатрическом университете спасают подростка, найденного под окнами многоэтажного дома

15-летний молодой человек находится под контролем врачей — в реанимации. Его состояние тяжёлое, что обусловлено характером травм и их сочетанностью. Ребенка нашли под окнами одного из многоэтажных домов по проспекту Просвещения.

Главный врач клиники Педиатрического университета Виталий Резник сообщил, что подростка доставили бригадой Скорой помощи в клинику университета, минуя приемный покой, что позволило немедленно заняться спасением жизни. О ситуации было доложено ректору Педиатрического университета Дмитрию Иванову, который поручил ночью прибыть консультантам и оценить ситуацию.