    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 0

    2 м/с, сев

    770мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd78.61eur87

    В Педиатрическом университете спасают подростка, найденного под окнами многоэтажного дома

    562
    обсудить

    15-летний молодой человек находится под контролем врачей — в реанимации. Его состояние тяжёлое, что обусловлено характером травм и их сочетанностью. Ребенка нашли под окнами одного из многоэтажных домов по проспекту Просвещения.

    Главный врач клиники Педиатрического университета Виталий Резник сообщил, что подростка доставили бригадой Скорой помощи в клинику университета, минуя приемный покой, что позволило немедленно заняться спасением жизни. О ситуации было доложено ректору Педиатрического университета Дмитрию Иванову, который поручил ночью прибыть консультантам и оценить ситуацию.

    Скорая доставила в 0:40 и сразу началась активная работа по спасению ребенка. Она длилась почти всю ночь

    Диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, закрытая травма груди, живота с повреждением внутренних орнанов. Зафиксирован также открытый перелом обеих предплечий в нижней трети, обеих стоп. Закрытый перелом костей таза. У юноши травматический шок.

    Из университета о пациенте в правоохранительные органы передана телефонограмма.

    При поступлении ребёнку сделаны УЗИ и КТ, отмечены множественные переломы конечностей, кровотечения, кровоизлияние в головной мозг. Очень тяжёлый компрессионный перелом позвоночного канала, левой лучевой, правых лучевой и локтевой костей в дистальных отделах, переломы ладьевидной и головчатой костей с обеих сторон. Отмечены компрессионные изменения правого легкого. Ночью были выполнены две операции по дренированию плевральной полости и репозиция костей левого предплечья.

    В настоящее время подросток находится под наблюдением, дальнейшие мероприятия будут обеспечены, исходя из состояния.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ТравмыПроисшествияМедицина
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close