«Инфоцыган судят как предпринимателей». В Минцифры заявили, что не разрабатывают регулирование для блогеров

Минцифры не предлагает и не разрабатывает никаких норм регулирования для блогеров, заявил 5 мая замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Он добавил, что не уверен, следует ли вообще выделять блогеров в отдельную группу.



«Ведь инфоцыган, которые попали под следствие за неуплату налогов, судят не как блогеров, а как предпринимателей, утаивших доход», — написал Горелкин в своем телеграм-канале. Он отметил, что в случае с постами, содержащими «деструктивную информацию», можно было бы проработать определение «публичное распространение» и предусмотреть его градации.