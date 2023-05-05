«Инфоцыган судят как предпринимателей». В Минцифры заявили, что не разрабатывают регулирование для блогеров

Минцифры не предлагает и не разрабатывает никаких норм регулирования для блогеров, заявил 5 мая замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Он добавил, что не уверен, следует ли вообще выделять блогеров в отдельную группу.
«Ведь инфоцыган, которые попали под следствие за неуплату налогов, судят не как блогеров, а как предпринимателей, утаивших доход», — написал Горелкин в своем телеграм-канале. Он отметил, что в случае с постами, содержащими «деструктивную информацию», можно было бы проработать определение «публичное распространение» и предусмотреть его градации.
По словам Горелкина, законодательное регулирование блогеров не работает. Не даст эффекта и регистрация блогеров в качестве СМИ, и присвоение им отдельного кода в ОКВЭД. Как информагентство блогер может зарегистрироваться и сейчас, а от уплаты налогов некоторые уклоняются «не из-за отсутствия блогерского кода», заявил Горелкин.
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что Федеральная налоговая служба «серьезно взялась за блогерское сообщество». Претензии уже были предъявлены Елене Блиновской и Валерии Чекалиной (Лерчек). Позже стало известно о заморозке счетов компаний Дины Саевой и Оксаны Самойловой — впрочем, это произошло еще до шумихи, связанной с блогерами. Заморожены и счета Инстасамки (Дарьи Зотеевой).
Проблемы с налогами возникли и у блогера Александры Митрошиной. Она заявила, что российское законодательство слабо регулирует блогосферу, и предложила создать специальную платформу, через которую блогеры могли бы платить налоги.