    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 6

    1 м/с, зап

    761мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd80.51eur88.37
    ТЕМА ДНЯ

    В Ленобласти подорвана опора ЛЭП

    «ФНС серьезно взялась». Екатерина Мизулина рассказала о блокировке счетов блогеров за неуплату налогов

    3652
    10 комментариев

    Федеральная налоговая служба блокирует банковские счета блогеров за неуплату налогов. Об этом глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила 1 мая в в своем Telegram-канале.

    «Поступают новости о том, что счета блогеров блокируют за неуплату налогов. Это действительно так. Мы видим, что Федеральная налоговая служба серьезно взялась за блогерское сообщество», - говорится в видеосообщении.

    Мизулина не исключила, что произойдет еще не одна «громкая ситуация», связанная с неуплатой налогов, в которой будут замешаны блогеры. Лига безопасного интернета получает коллективные жалобы от граждан, которые считают, что стали жертвами мошенничества этих блогеров.

    О необходимости делиться с государством своими доходами блогерам в Международный день труда напомнил и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Взысканные деньги он предложил направить «на ремонт школ, больниц, решение проблем людей, на поддержку наших солдат и офицеров, их семей».

    Напомним, первой под раздачу попала блогер-миллионник Валерия Чекалина (Лерчек). По версии следствия, она применяла упрощенную систему налогообложения, но за фитнес-марафоны получала существенно больше допустимых 150 млн рублей.

    Второй на очереди оказалась Александра Митрошина с делом о неуплате налогов на более чем 120 миллионов рублей.

    Следующей была Елена Блиновская. Автора марафонов желаний обвинили в неуплате почти на миллиард рублей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    БлогерЕкатерина МизулинаЗадержали Елену БлиновскуюЕлена БлиновскаяЛерчекАлександра Митрошина
    ЛАЙК8
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close