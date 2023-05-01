«ФНС серьезно взялась». Екатерина Мизулина рассказала о блокировке счетов блогеров за неуплату налогов

Федеральная налоговая служба блокирует банковские счета блогеров за неуплату налогов. Об этом глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила 1 мая в в своем Telegram-канале.



«Поступают новости о том, что счета блогеров блокируют за неуплату налогов. Это действительно так. Мы видим, что Федеральная налоговая служба серьезно взялась за блогерское сообщество», - говорится в видеосообщении.



Мизулина не исключила, что произойдет еще не одна «громкая ситуация», связанная с неуплатой налогов, в которой будут замешаны блогеры. Лига безопасного интернета получает коллективные жалобы от граждан, которые считают, что стали жертвами мошенничества этих блогеров.

