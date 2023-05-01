«ФНС серьезно взялась». Екатерина Мизулина рассказала о блокировке счетов блогеров за неуплату налогов

Федеральная налоговая служба блокирует банковские счета блогеров за неуплату налогов. Об этом глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила 1 мая в в своем Telegram-канале.
«Поступают новости о том, что счета блогеров блокируют за неуплату налогов. Это действительно так. Мы видим, что Федеральная налоговая служба серьезно взялась за блогерское сообщество», - говорится в видеосообщении.
Мизулина не исключила, что произойдет еще не одна «громкая ситуация», связанная с неуплатой налогов, в которой будут замешаны блогеры. Лига безопасного интернета получает коллективные жалобы от граждан, которые считают, что стали жертвами мошенничества этих блогеров.
О необходимости делиться с государством своими доходами блогерам в Международный день труда напомнил и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Взысканные деньги он предложил направить «на ремонт школ, больниц, решение проблем людей, на поддержку наших солдат и офицеров, их семей».
Напомним, первой под раздачу попала блогер-миллионник Валерия Чекалина (Лерчек). По версии следствия, она применяла упрощенную систему налогообложения, но за фитнес-марафоны получала существенно больше допустимых 150 млн рублей.