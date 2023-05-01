«Те, кто пытается учить жизни, освоив социальные сети». В Госдуме предложили направлять взысканные с блогеров деньги на поддержку военнослужащих

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в Международный день труда напомнил о необходимости делиться с государством своими доходами. Пост, опубликованный 1 мая в телеграм-канале политика, адресован представителям «новых профессий», которые находят «новые способы обхода закона и обогащения за счёт граждан».



«Зарабатывая большие состояния на доверии людей, некоторые, как мы видим, используют мошеннические схемы, чтобы не платить налоги. Причем речь идёт об огромных суммах: от миллионов до миллиардов», — сообщил он. По словам Володина, «зачастую это те, кто пытается учить жизни, освоив социальные сети».

