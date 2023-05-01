«Те, кто пытается учить жизни, освоив социальные сети». В Госдуме предложили направлять взысканные с блогеров деньги на поддержку военнослужащих

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в Международный день труда напомнил о необходимости делиться с государством своими доходами. Пост, опубликованный 1 мая в телеграм-канале политика, адресован представителям «новых профессий», которые находят «новые способы обхода закона и обогащения за счёт граждан».
«Зарабатывая большие состояния на доверии людей, некоторые, как мы видим, используют мошеннические схемы, чтобы не платить налоги. Причем речь идёт об огромных суммах: от миллионов до миллиардов», — сообщил он. По словам Володина, «зачастую это те, кто пытается учить жизни, освоив социальные сети».
По мнению политика, такие вопросы должны находиться «на особом контроле Федеральной налоговой службы», а «взысканные деньги должны пойти на ремонт школ, больниц, решение проблем людей, на поддержку наших солдат и офицеров, их семей».
Проверки блогеров, зарабатывающих на инфопродуктах, инициирует Лига безопасного интернета. Первой под раздачу попала блогер-миллионник Валерия Чекалина (Лерчек). По данным следствия, она применяла упрощенную систему налогообложения, но за фитнес-марафоны получала существенно больше допустимых 150 миллионов.
Второй на очереди оказалась Александра Митрошина. В отношении нее возбудили уголовное дело по обвинению в неуплате налогов на сумму более 120 млн рублей.
На прошлой неделе налоговая кара настигла и автора марафонов желаний Елену Блиновскую. Блогера обвиняют в уклонении от уплаты налогов и легализации и отмывании денежных средств в особо крупном размере: Блиновская недонесла до налоговой почти миллиард рублей.