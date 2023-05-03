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    Счета Инстасамки заморожены по решению налоговой с 2022 года

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    Операции по банковским счетам российской рэп-исполнительницы и блогера Инстасамки приостановлены по решению налоговой, сообщают 3 мая российские Telegram-каналы. «Фонтанка» выяснила, что, как в случае с другими блогерами, счета Дарьи Зотеевой (таково настоящее имя певицы) заморожены давно.

    Telegram-каналы связывают заморозку счетов Зотеевой с тем, что она, по их информации, попала в черный список медийных персон, которых якобы проверяет МВД за неуплату налогов и отмывание денег.

    Однако, по данным системы СПАРК, счета ИП Инстасамки в одном из крупных российских банков заморожены по решению налоговой еще от сентября 2022 года. Каких-либо других компаний Дарья на себя не регистрировала.

    Накануне СМИ и Telegram-каналы также сообщали о приостановке операций по счетам компаний популярных блогеров Оксаны Самойловой и Дины Саевой. Однако счета организаций первой инстадивы оказались заморожены с 2021 года, второй — с 18 января 2023 года, то есть задолго до первых уголовных дел в отношении российских инфлюэнсеров о неуплате налогов и отмывании денег.

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    Комментарии 14

    Zet03 Мая 2023 в 12:22
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