Счета Инстасамки заморожены по решению налоговой с 2022 года

Операции по банковским счетам российской рэп-исполнительницы и блогера Инстасамки приостановлены по решению налоговой, сообщают 3 мая российские Telegram-каналы. «Фонтанка» выяснила, что, как в случае с другими блогерами, счета Дарьи Зотеевой (таково настоящее имя певицы) заморожены давно.



Telegram-каналы связывают заморозку счетов Зотеевой с тем, что она, по их информации, попала в черный список медийных персон, которых якобы проверяет МВД за неуплату налогов и отмывание денег.



Однако, по данным системы СПАРК, счета ИП Инстасамки в одном из крупных российских банков заморожены по решению налоговой еще от сентября 2022 года. Каких-либо других компаний Дарья на себя не регистрировала.

