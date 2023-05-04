Показываем фото беспилотника, который приземлили у Дворцовой во время репетиции парада

В распоряжении «Фонтанки» оказалось фото того самого беспилотника, упавшего на подлете к Дворцовой площади, когда там шла репетиция парада Победы. Предположительно, это FPV дрон — на таком можно снимать динамичное видео и вести трансляцию.
На аппарате можно заметить достаточно большой и емкий аккумулятор. Очевидцы отмечают, что БПЛА был аккуратно посажен, его антенны не повреждены. При том что система управления такого дрона специфична, и ровно держать и ровно сажать его возможно только под контролем «пилота».
Мы писали, что неизвестный беспилотник был замечен в воздухе над Дворцовой около 16:30 4 мая. Он поднялся на несколько метров вверх и рухнул на асфальт в углу площади, ближе к Александровскому саду. Человека, который подошел к аппарату, вместе с ним увела полиция. По одной из версий, это могла быть проверка того, как среагируют подавители БПЛА.