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    Показываем фото беспилотника, который приземлили у Дворцовой во время репетиции парада

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    В распоряжении «Фонтанки» оказалось фото того самого беспилотника, упавшего на подлете к Дворцовой площади, когда там шла репетиция парада Победы. Предположительно, это FPV дрон — на таком можно снимать динамичное видео и вести трансляцию.

    Фото: Читатель «Фонтанки»
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    На аппарате можно заметить достаточно большой и емкий аккумулятор. Очевидцы отмечают, что БПЛА был аккуратно посажен, его антенны не повреждены. При том что система управления такого дрона специфична, и ровно держать и ровно сажать его возможно только под контролем «пилота».

    Мы писали, что неизвестный беспилотник был замечен в воздухе над Дворцовой около 16:30 4 мая. Он поднялся на несколько метров вверх и рухнул на асфальт в углу площади, ближе к Александровскому саду. Человека, который подошел к аппарату, вместе с ним увела полиция. По одной из версий, это могла быть проверка того, как среагируют подавители БПЛА.

    Фото: Читатель «Фонтанки»

    Напомним, что в Петербурге действует запрет на запуск беспилотников без особого разрешения, которое сейчас не выдадут. Начальник отдела по вопросам безопасности публичных мероприятий (комитет по законности) Александр Равин сегодня также отмечал, что в целях обеспечения безопасности в настоящий момент введён полный запрет на использование дронов в городе.

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