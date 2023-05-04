Смольный определил штрафы за неуплату курортного сбора. Отели заплатят в разы больше, чем туристы

Власти Петербурга определились, как наказывать гостиницы и туристов за неуплату курортного сбора. Как следует из проекта изменений в городской КоАП, опубликованного 4 мая на портале антикоррупционной экспертизы, штраф для туристов, которые откажутся платить сбор, может составить от пятисот до двух тысяч рублей, за повторное нарушение — от тысячи до пяти тысяч рублей.



Для бизнеса штрафы больше. Так, за нарушение порядка и сроков взимания и исчисления сборов компаниям грозит взыскание на 10 тысяч рублей (5 тысяч для ИП), при повторном нарушении — 50 и 25 тысяч рублей соответственно. А вот если отель вовремя не перечислил средства в бюджет города, то юрлица оштрафуют на 75 тысяч рублей, а ИП на 50 тысяч рублей (при повторном нарушении 150 тысяч рублей и 100 тысяч соответственно).