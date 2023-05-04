Смольный определил штрафы за неуплату курортного сбора. Отели заплатят в разы больше, чем туристы

Власти Петербурга определились, как наказывать гостиницы и туристов за неуплату курортного сбора. Как следует из проекта изменений в городской КоАП, опубликованного 4 мая на портале антикоррупционной экспертизы, штраф для туристов, которые откажутся платить сбор, может составить от пятисот до двух тысяч рублей, за повторное нарушение — от тысячи до пяти тысяч рублей.
Для бизнеса штрафы больше. Так, за нарушение порядка и сроков взимания и исчисления сборов компаниям грозит взыскание на 10 тысяч рублей (5 тысяч для ИП), при повторном нарушении — 50 и 25 тысяч рублей соответственно. А вот если отель вовремя не перечислил средства в бюджет города, то юрлица оштрафуют на 75 тысяч рублей, а ИП на 50 тысяч рублей (при повторном нарушении 150 тысяч рублей и 100 тысяч соответственно).
За нарушения правил учета плательщиков курортного сбора гостиницам придется заплатить в бюджет 10 тысяч рублей или 3 тысячи рублей, если они работают как ИП. Повторное нарушение грозит штрафом в 30 тысяч и 5 тысяч рублей соответственно.
Изменения также предусматривают штрафы за ряд других нарушений, связанных с курортным сбором. В случае одобрения поправок они вступят в силу с 1 августа 2023 года.
Напомним, с 1 августа власти Петербурга планируют собирать с гостей города по 100 рублей за сутки проживания. Однако сам закон о введении курортного сбора еще не принят. О том, какую опасность в нем видит бизнес, читайте здесь.