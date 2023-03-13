«С каждого по 100 и столько же сверху». Петербургские отели подсчитали настоящую стоимость курортного сбора

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Отраслевые объединения Петербурга направили в Смольный свои замечания по внедрению курортного сбора, который запланирован на 1 августа. Многие положения оставляют простор для толкования и влекут административные издержки и правовые риски, считают участники рынка. А стоимость обслуживания платежа для самого бизнеса и города может оказаться сопоставимой с поступлениями от него.



О планах властей Петербурга собирать с гостей города по 100 рублей за сутки проживания стало известно на прошлой неделе. Как сообщали в комитете по туризму, публикация законопроекта — это не окончательный вариант, а лишь старт официального обсуждения. «Фонтанка» обобщила главные сомнения бизнеса.



Стоит ли шкурка выделки?

Законопроект о курортном сборе обещает, что собранные с туристов средства пойдут на развитие инфраструктуры, что в конечном итоге выгодно самим гостям и бизнесу. Но отельеры не уверены, что математика сходится. Сами чиновники пока не делали прогноз, сколько денег смогут собрать. По мнению предпринимателей, доход не будет большим.



Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин оценил доходы от сбора в 2023 году в 400–500 млн рублей, что составит 0,04–0,05% доходов городского бюджета. Участники петербургского рынка уверены, что даже эта скромная оценка слишком оптимистична.

Инвестор Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo Виктория Шамликашвили считает, что с августа по декабрь 2023 года курортный сбор принесет бюджету не более 150 млн рублей — и это в лучшем случае. Так, в городской программе развития туризма в качестве целевого показателя на 2023 год указывается, что в гостиницах и иных средствах размещения гости Северной столицы проведут в этом году в общей сложности 11,7 млн ночей. Ранее власти Петербурга подсчитывали, что лишь 40% туристов останавливаются в отелях. Однако из законопроекта пока не очевидно, как власти будут контролировать уплату сбора апартаментами и прочими не классифицированными средствами размещения, обращает внимание Виктория Шамликашвили.



Кроме того, большая часть дохода гостиниц приходится на первую половину года, тогда как в последние пять месяцев гостиницы собирают примерно треть годовой выручки. Наконец, в законопроекте говорится, что платить курортный сбор должны совершеннолетние граждане, проживающие в объектах размещения более 24 часов. Таким образом, в список исключений косвенно попадают те, кто остановился в отеле менее чем на сутки, а это большая часть командировочных путешественников. Если суммировать их с прочими категориями льготников, можно смело отнимать треть.



Вице-президент Российской гостиничной ассоциации (РГА) Алексей Мусакин считает, что доход от курортного сбора за полный год вряд ли превысит 300–400 млн рублей. Согласно последним данным, на Кубани, которая подключилась к эксперименту раньше Петербурга, в 2022 году его заплатил только каждый пятый турист. С учетом списка льготников и проблем с администрированием в Петербурге может возникнуть похожая картина. К примеру, вопреки названию, постояльцы отелей и санаториев Курортного района сбор платить практически не будут, так как среди них много жителей Петербурга и медицинских туристов, которые от выплат освобождены, отмечает он. А значит, более реальной становится сумма сбора в 150 млн рублей.



Расходы понесут не только туристы, но и сами отели, которых город назначил операторами сбора. «Затраты на сканирование документов и отчетность — это на каждые 100 рублей еще 100 рублей прямых затрат», — говорит Алексей Мусакин.



Администрирование курортного сбора увеличит расходы отеля на 0,2%, оценивает совладелец отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы. «Это дополнительная работа для всех, начиная от портье, заканчивая бухгалтерией и юристами», — говорит он. Вероятно, основная нагрузка ляжет на сотрудников, которые занимались ведением миграционного учета, но из-за отсутствия иностранных гостей во время пандемии отдел успели частично сократить.



Несколько десятков миллионов рублей, вероятно, придется потратить городу — чтобы автоматизировать прием данных от отелей о том, кто заплатил сбор, а кто не заплатил: вряд ли чиновников устроит, если гостиницы будут отправлять им ящики с копиями документов, подтверждающих право не платить сбор. «На выходе ничего не остается, а мучений у отелей очень много», — подчеркивает Юнис Теймурханлы. Также нужно учесть административные расходы на поиск неплательщиков и привлечение их к ответственности. По опыту других участников эксперимента, этим занимаются судебные приставы, однако статистики, насколько успешно идет взыскание штрафов у жителей других регионов, нет.



Простор для фантазии

Сейчас законопроект о туристическом сборе оставляет простор для фантазии и злоупотребления как со стороны плательщика и агента, так и со стороны контрольно-надзорных органов, считает Виктория Шамликашвили. Также документ не создает внятного понимания, как будут расходоваться деньги в случае их сбора, добавляет она.



Много вопросов и у апарт-отелей, которые тоже должны будут собирать со своих постояльцев деньги. «Будет ли это делать управляющая компания и затем перевыставлять счет собственнику либо найдется иной способ», — размышляет Юлия Шмидт, генеральный директор сети отелей Vertical. Сейчас управляющая компания прорабатывает с юридической службой и финансовым блоком все нюансы, в том числе вопросы относительно бухгалтерского учета.

На данный момент, по мнению участников рынка, открытыми остаются такие вопросы:

Как отсчитываются сутки проживания, за которые платит гость, — начиная с часа заселения или с первых полных суток? Должен ли гость платить за первый и последний день, если он остается в отеле неполные сутки?

Должен ли отель сам платить городу, если гость откажется? Как доказать, что постоялец был информирован об уплате сбора, если он откажется подписывать бумаги?



Можно ли отказать в проживании гостю, который не хочет платить курортный сбор?

Как власти города планируют контролировать уплату сбора у неклассифицированных средств размещения — апартаментов, квартир в посуточной аренде?

Кто будет собирать деньги с туристов, которые остановятся в апарт-отелях, если у каждого номера может быть разный собственник?

Придется ли платить сбор студентам в общежитии, если им исполнится 25 лет?

Придется ли платить сбор трудовым мигрантам в общежитиях?

Может ли отель сам заплатить сбор за туриста?

Как технически будет организован платеж, будет ли автоматизирован сбор данных?

На что именно пойдут собранные средства? Что предлагает бизнес?

В идеале участники рынка хотели бы отменить уплату курортного сбора. Или как минимум отложить до более благополучных времен. «Сейчас возникает явное противоречие: с одной стороны, поддерживаем гостиницы, обнуляя НДС, с другой — вводим курортный сбор, администрирование которого ляжет на гостиницы», — говорит Юнис Теймурханлы.



Алексей Мусакин считает, что хоть как-то облегчить ситуацию могла бы корректировка налогового законодательства, которая позволила бы отелю самому перечислять деньги за гостя. К тому же, если гость заплатит 100 рублей, отель получит только 97, так как 3% заберет себе банк за услугу эквайринга.

Второе предложение, которое гостиничная ассоциация сделала Смольному, — установить ставку 3–5% от стоимости номера, но не более 100 рублей. «Тогда максимальную стоимость заплатят пятизвездочные отели, а хостелы, которые за 500 рублей предлагают место, не будут так драматично повышать цены», — комментирует Алексей Мусакин.

Виктория Шамликашвили предлагает убрать льготы, а также уточнить, как исчисляется время проживания. «Иначе начнется огромное количество вопросов: например, почему плату взяли за трое суток, если жил двое с половиной», — отмечает она. Также была бы кстати возможность сразу включать сбор в стоимость проживания, чтобы у гостя не было возможности его не заплатить. «Как с авиабилетом — у вас нет возможности не платить топливные, аэропортовые и иные сборы», — пояснила она.



Юнис Теймурханлы считает, что отель и сейчас имеет полное право отказать в проживании, если гость откажется платить. «Если не дали документы, освобождающие от оплаты, мы не заключим договор на оказание услуг. Это добровольная сделка, мы имеем право», — подчеркивает он.

В аппарате финансового вице-губернатора Алексея Корабельникова сообщили, что получили обратную связь от бизнеса и сейчас прорабатывают предложения, чтобы сделать свои расчеты поступлений в бюджет от курортного сбора и внести возможные корректировки.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

