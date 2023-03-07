В Петербурге хотят с 1 августа ввести курортный сбор. Кто и как его будет платить?

Федеральный закон о введении курортного сбора был принят летом 2017 года и начал работать с 2018-го. Пилотными регионами стали Крым, Алтайский, Краснодарской и Ставропольский края. Петербургу разрешили подключиться к эксперименту по взиманию курортного сбора в декабре 2022 года. До этого город добивался этой возможности в течение нескольких лет. Изначально власти Северной столицы хотели собирать около миллиарда рублей в год исключительно с иностранцев, а вырученные деньги направлять на ремонт фасадов.



Согласно опубликованному законопроекту, цель эксперимента в Петербурге — «сохранение, восстановление и развитие курортов, формирования единого туристского пространства, создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма в Санкт-Петербурге». Впрочем, объем средств, которые город планирует собрать, в бюджете не прописан — его еще предстоит определить.

