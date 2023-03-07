В Петербурге хотят с 1 августа ввести курортный сбор. Кто и как его будет платить?

Законопроект о введении в Петербурге курортного сбора опубликован 7 марта на сайте антикоррупционной экспертизы — спустя три месяца после того, как президент Владимир Путин наделил правительство региона этим правом. Пока платеж вводится в качестве эксперимента, а опубликованный документ, как подчеркивают в Смольном, лишь отправная точка для официального обсуждения. Как он будет происходить, если Законодательное собрание примет предложение чиновников, читайте в материале «Фонтанки».
Что такое курортный сбор и зачем его вводят?
Федеральный закон о введении курортного сбора был принят летом 2017 года и начал работать с 2018-го. Пилотными регионами стали Крым, Алтайский, Краснодарской и Ставропольский края. Петербургу разрешили подключиться к эксперименту по взиманию курортного сбора в декабре 2022 года. До этого город добивался этой возможности в течение нескольких лет. Изначально власти Северной столицы хотели собирать около миллиарда рублей в год исключительно с иностранцев, а вырученные деньги направлять на ремонт фасадов.
Согласно опубликованному законопроекту, цель эксперимента в Петербурге — «сохранение, восстановление и развитие курортов, формирования единого туристского пространства, создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма в Санкт-Петербурге». Впрочем, объем средств, которые город планирует собрать, в бюджете не прописан — его еще предстоит определить.
Каков будет размер курортного сбора в Петербурге?
Размер курортного сбора в Петербурге составит 100 рублей за одни сутки фактического проживания. Платить курортный сбор будут все совершеннолетние гости, проживающие в отелях и иных средствах размещения более 24 часов. 100 рублей — это максимальная сумма, предусмотренная федеральным законодательством. Для сравнения: в первых, пилотных регионах сумма составила 50 рублей, а в Крыму и вовсе действует мораторий.
Когда и где начнут взимать курортный сбор?
Эксперимент по взиманию курортного сбора стартует 1 августа 2023 года. Он пройдет до 31 декабря 2024 года, но, по опыту других регионов, может быть продлен. Взимать плату с гостей будут на всей территории Петербурга — как в официальных гостиницах, так и других «жилых помещениях, пригодных для временного проживания».
Кто сможет не платить курортный сбор?
От уплаты курортного сбора освобождаются 20 льготных категорий граждан. К ним относятся инвалиды I и II групп, Герои России или Советского Союза и обладатели ряда других госнаград, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны боевых действий (в том числе участники СВО на Украине), инвалиды войны, малоимущие семьи, студенты петербургских вузов до 24 лет, больные туберкулезом, те, кто приехал в Петербург на лечение, работники самих отелей, участники спортивных мероприятий, проходящих в городе, а главное — сами жители Северной столицы. Чтобы подтвердить свой статус, гость должен предъявить оригинал документа, который дает освобождение от уплаты сбора, либо заверенную копию.
Как будут взимать курортный сбор?
Оператором курортного сбора будет сам отель или иной объект временного размещения (юридическое лицо или ИП). Плату будут взимать при заселении за все дни проживания. Если гость уедет раньше, положенную сумму ему вернут при выезде. Отели должны перечислять средства в бюджет города после отъезда гостя, но не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, а в декабре — не позднее 28-го числа. Также гостиницам предстоит вести учет плательщиков курортного сбора и тех гостей, которые освобождены от его уплаты.
Что будет, если гость откажется платить курортный сбор?
Если гость откажется по каким-то причинам платить при заселении курортный сбор, то в проживании ему не откажут. Но, как следует из текста законопроекта, в этом случае гостиница обязана не позднее, чем на следующий день, уведомить уполномоченный орган, ответственный за региональный государственный контроль (какое именно ведомство получит такие полномочия — пока не определено). Ответственность за неисполнение положений закона о курортном сборе будет прописана в законе «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».
На что будут тратить курортный сбор?
Собранные с туристов деньги пойдут в специальный Фонд развития курортной инфраструктуры. Средства будут тратиться на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры на территории Петербурга. Перечень таких работ определит правительство Петербурга.
Что думает бизнес?
Когда Смольный получил право взимать курортный сбор, предприниматели Северной столицы предлагали повременить с его введением, ссылаясь на непростую экономическую ситуацию. Введение сбора или снизит доходность отелей, или увеличит стоимость номера, а также повысит нервозность и так тревожных гостей, указывали они. Также бизнес указывал на ряд спорных моментов, на которые новый законопроект по-прежнему не дает ответа. В частности, как власти будут выявлять владельцев квартир и апартаментов, которые сдают их туристам, и отслеживать, не уклоняются ли они от уплаты сбора? Если контроль будет неэффективным, участники рынка окажутся в неравном положении. Второй вопрос: придется ли отелю платить за гостя, который отказался платить сбор, но не смог предоставить документ, освобождающий от его уплаты?
«Фонтанка» направила вопросы в комитет по развитию туризма. Там ответили, что опубликованный законопроект не является окончательным — он размещен для экспертизы, и это лишь начало официального обсуждения.
Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»