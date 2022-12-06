«Мера крайне несвоевременная». Петербургский бизнес не хочет взимать с гостей курортный сбор

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Участники рынка требует от Смольного ясности о том, как власти собираются администрировать курортный сбор и на что будут его тратить. Отели опасаются, что отчислять государству новый платеж им придется из собственного кармана, а экономные туристы будут чаще предпочитать апартаменты и другие «теневые гостиницы», где доплачивать не придется. Чиновники взяли паузу на раздумья и переадресовали вопрос федералам.



Владимир Путин подписал закон, по которому Петербургу разрешается подключиться к эксперименту по взиманию курортного сбора. Документ был опубликован 5 декабря. Согласно федеральным нормам, курортный сбор платят взрослые постояльцы отелей и других объектов размещения, проживающие там более одних суток. Размер платежа устанавливают власти региона, но он не должен превышать 100 рублей.



Закон о введении курортного сбора был принят летом 2017 года и начал работать на практике с 2018-го. На данный момент эксперимент проходит в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях — для этих регионов он продлевается до конца 2024 года. Фактический размер сбора не превышает 50 рублей. В Крыму и вовсе действует мораторий.



Права взимать деньги с туристов Петербург добивался несколько лет. Эту тему на встрече с президентом Владимиром Путиным в апреле 2019 года поднимал тогда еще врио губернатора Александр Беглов. Изначально власти Северной столицы хотели собирать в год около миллиарда рублей исключительно с иностранцев, а вырученные деньги направить на ремонт фасадов. Позднее Смольный предложил варьировать платеж и установить его в пределах 3% от стоимости размещения.

В недавно утвержденном бюджете на 2023 год курортный сбор пока не заложен. После того как участие Петербурга в эксперименте было одобрено Госдумой, вице-губернатор Алексей Корабельников отмечал, что новый платеж будет введен не автоматически, а только после принятия соответствующего решения на региональном уровне.



Судя по всему, власти города решили не рубить с плеча и сроки введения и размер сбора намереваются обсудить с бизнесом. «Главный вопрос — когда? Будем обсуждать. Вопрос тонкий и, очевидно, требует широкого обсуждения с обязательным привлечением отраслевых экспертов. То же самое касается «настроек» сбора», — сообщал Корабельников.

Глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев заверил «Фонтанку», что предварительные консультации с бизнесом по срокам и размеру курортного сбора уже идут, но чтобы принять окончательное решение, нужно дождаться итогов года. «Будем обсуждать с экспертами, в рамках Общественного совета, экспертных групп комитета, на встречах с бизнесом», — сказал он.



Бизнес против

Опрошенные «Фонтанкой» участники рынка уверены, что сейчас крайне неудачный момент для введения дополнительной платы с туристов.

Генеральный менеджер отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы считает, что его нужно отложить хотя бы до лета, а еще лучше «до легких времен». «Сейчас в стране практически свернута программа туристического кешбэка, и многие гостиницы и так лежат на лопатках», — комментирует он. Гости тоже проявляют нервозность. «Любые дополнительные сборы вызывают раздражение, даже в пятизвездочных отелях у постояльцев есть тренд на бережливость», — комментирует он.



Российский союз туриндустрии Северо-Запада также выступает против введения курортного сбора в Петербурге. «Это является финансовым обременением для гостей, а значит, снижает в их глазах туристическую привлекательность», — прокомментировали в пресс-службе ассоциации. Максимальный размер гости из других регионов РФ точно не потянут. «Если посчитать по максимально возможному размеру, 100 рублей в сутки, то за пять дней в городе паре туристов придется дополнительно заплатить тысячу рублей», — выводят математику в ассоциации. Так что, если сбора не избежать, его стоит установить на уровне 10 рублей, отмечают в РСТ. Второе предложение — сделать его дифференцированным и взимать только в высокий сезон. «А еще лучше — отложить введение сбора до восстановления иностранных турпотоков», — подчеркивают в ассоциации.



Второй больной вопрос — это администрирование. Федеральный закон предполагает, что сбор будут платить туристы, но взимать его и перечислять городу будут средства размещения, говорит вице-президент Российской гостиничной ассоциации (РГА) Алексей Мусакин. Возможности заставить платить сбор или отказать в обслуживании у отелей нет. «Если гость отказался платить, мы либо отказываем и теряем все деньги или берем из тех платежей, которые он заплатил. Это дополнительная нагрузка на гостиницу», — комментирует он. То есть введение сбора или снизит доходность отелей, или увеличит стоимость номера, считает эксперт.



Для самих гостиниц это избыточная административная нагрузка. К примеру, администратору придется проверять и запрашивать у гостей документы, которые дают освобождение от уплаты сбора. К льготным категориям относятся инвалиды I и II групп, иногда — сопровождающие, Герои России или Советского Союза, малоимущие семьи, студенты до 24 лет и так далее. У кого-то из гостей подтверждающего документа может не оказаться, это тоже будет порождать конфликты.



«Я считаю, что введение курортного сбора в данных условиях нецелесообразно. Туристы и так оставляют много денег в городе, которые попадают в бюджет в виде налогов, и я не знаю расчетов, сколько стоит администрирование этого сбора», — считает глава Лиги туроператоров Кирилл Соколов.

Третье опасение туристического бизнеса в том, что сбор даст фору «серому рынку» средств размещения: те, кто сдает квартиры посуточно туристам, очевидно не будут платить никаких сборов. «Будут стоять бабушки с картонками у Московского вокзала: «Квартира на ночь без курортного сбора», — иронизирует Алексей Мусакин.

Понимания, как вовлечь во взимание курортного сбора несертифицированные средства размещения, — нет, говорит директор петербургского филиала «Интуриста» Александр Мусихин. В других регионах его платят только отели. Но оценить влияние платежа на турпоток сложно. «Сборы совпали сначала с ковидными и потом с полетными ограничениями», — отмечает он. Впрочем, путешественники, которые бывали за границей, привыкли к таким сборам, добавляет он.



Четвертый момент, который волнует бизнес, — куда в итоге будут направлены деньги. По оценке Алексея Мусакина, при загрузке номерного фонда на 50%, 35 тысяч номеров при максимальной ставке туристического сбора принесут городу чуть более 600 млн рублей в год. Если бы отели и сами туристы, понимали, как улучшится их жизнь благодаря трате Смольным этих денег, они платили бы более охотно, считает он.

«Хочется получить отчет из других регионов, что именно сделано благодаря этому сбору, и больше понимания, куда средства будут расходоваться в нашем городе», — отмечает Александр Мусихин.



По словам Алексея Корабельникова, собранные средства поступят в специальный бюджетный фонд и будут расходоваться исключительно на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры.



Опасениям бизнеса насчет равных условий с апартаментами чиновники тоже вняли, тем более что и сами будут рады дополнительным доходам. «Власти города этот вопрос обозначали в рамках федеральных обсуждений», — говорит Сергей Корнеев. Один из вариантов — привлечь к взиманию сборов платформы бронирования. «В агрегаторах тоже существует возможность заложить взимание сбора», — говорит он. Второй путь — наделить несертифицированые средства размещения статусом туристического жилья. Этот вопрос прорабатываются на федеральном уровне в рамках соответствующего законопроекта и проекта поправок в закон о туристской деятельности, рассказал Сергей Корнеев.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

