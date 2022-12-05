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    Путин подписал указ, разрешающий Петербургу взимать с туристов курортный сбор

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    Власти Петербурга теперь на законных основаниях могут ввести взимание курортного сбора с туристов. 5 декабря Владимир Путин подписал закон о продлении эксперимента еще на 2 года и добавил в качестве еще одного субъекта программы свой родной город.

    Согласно документу, в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях эксперимент продлевается до конца 2024 года. Помимо новичка Петербурга список дополнился федеральной территорией «Сириус», на которой проходила зимняя Олимпиада 2014 года. Но, так как «Сириус» входит в Краснодарский край, поправка техническая.

    Закон о введении курортного сбора был принят летом 2017 года и начал работать на практике с 2018-го. В настоящее время размер сбора в сутки не превышает 50 рублей. В Крыму действует мораторий на курортный сбор.

    В середине июля вице-губернатор Алексей Корабельников заявил, что «вопрос о введении в Петербурге туристского или гостиничного сбора сейчас не рассматривается». Чиновник говорил, что этот вопрос требует серьёзной подготовки. При этом в Смольном отмечали, что размер сбора мог бы быть в пределах 3% от стоимости размещения. Губернатор Александр Беглов, в свою очередь, утверждал, что Петербург хочет получить право взимать туристический сбор. Но речь идет именно о праве, а не о моментальном введении.

    Плательщиками курортного сбора являются физические лица, достигшие совершеннолетия, проживающие в объектах размещения более 24 часов. Размер сбора устанавливают регионы, участвующие в эксперименте. Так, в Алтайском и Ставропольском крае в текущем году он составляет 50 рублей в сутки, в Краснодарском крае на территории городского округа Сочи — 50 рублей, на территориях остальных муниципальных образований — 30 рублей.

    Средства от уплаты курортного сбора в 2018–2021 годах составили 1 млрд 559,6 млн рублей. В период с 1 января по 28 апреля 2022 года объем таких средств составил 200,6 млн рублей.

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    Комментарии 1

    Дядя Бо05 Дек 2022 в 17:30
    Нынче наш курорт является грязелечебницей, в остальные времена года добро пожаловать на регулярные водные процедуры под гостеприимным питерским дождём.
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