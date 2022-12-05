Путин подписал указ, разрешающий Петербургу взимать с туристов курортный сбор

Власти Петербурга теперь на законных основаниях могут ввести взимание курортного сбора с туристов. 5 декабря Владимир Путин подписал закон о продлении эксперимента еще на 2 года и добавил в качестве еще одного субъекта программы свой родной город.



Согласно документу, в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях эксперимент продлевается до конца 2024 года. Помимо новичка Петербурга список дополнился федеральной территорией «Сириус», на которой проходила зимняя Олимпиада 2014 года. Но, так как «Сириус» входит в Краснодарский край, поправка техническая.

