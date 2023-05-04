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    Байдарка как улика. В Свердловской области туристы сожгли 20 гектаров леса и уплыли в страхе

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    Под Екатеринбургом туристы подожгли природный парк «Оленьи ручьи». С огнём боролись 8 часов, поднимали даже авиацию, но все равно выгорело 20 гектаров леса, сообщает 4 мая портал E1.ru.

    По предварительной версии, пламя в парке вспыхнуло из-за туристов-сплавщиков. На месте нашли брошенную второпях байдарку. Вероятно, огонь туристы развели во время привала. Хотя не могли не знать, что это запрещено, — уверены сотрудники парка.

    «Все костры под строжайшим запретом. Но ведь находятся же такие люди, которые плевать хотели на законы», — эмоционально прокомментировал последствия ЧП директор «Оленьих ручьев» Николай Калинкин. «Дождей нет, кругом сухая трава и растительность, жара стоит +26 градусов. Но ведь умудрились! А потом сбежали с места происшествия», — добавил он.

    Виновных ищут. Напомним, из-за жары и ветреной погоды в Свердловской области возникло много пожаров. Самый крупный из них произошел в Сосьве. Пламя перекинулось с лесопилки и уничтожило больше сотни жилых домов. Предполагаемые виновники пожара уже под арестом. Поджигателей «Оленьих ручьёв» ищут. Возможно, их смогут опознать по брошенной байдарке.

    Где можно и где нельзя разводить костры и разжигать мангалы в Петербурге и Ленинградской области — Фонтанка подробно рассказывала здесь.

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    ЕкатеринбургПожар в лесуОленьи РучьиТуристы
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    Комментарии 3

    Гость04 Мая 2023 в 15:21
    Пешком по воде сбежали?
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