Байдарка как улика. В Свердловской области туристы сожгли 20 гектаров леса и уплыли в страхе

Под Екатеринбургом туристы подожгли природный парк «Оленьи ручьи». С огнём боролись 8 часов, поднимали даже авиацию, но все равно выгорело 20 гектаров леса, сообщает 4 мая портал E1.ru.



По предварительной версии, пламя в парке вспыхнуло из-за туристов-сплавщиков. На месте нашли брошенную второпях байдарку. Вероятно, огонь туристы развели во время привала. Хотя не могли не знать, что это запрещено, — уверены сотрудники парка.

«Все костры под строжайшим запретом. Но ведь находятся же такие люди, которые плевать хотели на законы», — эмоционально прокомментировал последствия ЧП директор «Оленьих ручьев» Николай Калинкин. «Дождей нет, кругом сухая трава и растительность, жара стоит +26 градусов. Но ведь умудрились! А потом сбежали с места происшествия», — добавил он.