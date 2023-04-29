Где пожарить шашлыки в Петербурге — у нас для вас плохие новости

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Первомай открывает сезон шашлыков и отдыха на природе. Но прежде чем упаковывать мангал и мариновать мясо, напомним, за что можно схлопотать штраф до 500 тысяч рублей. «Фонтанка» собрала ответы на самые острые вопросы любителей пикников.



Где на природе можно жарить шашлыки

Говоря про жарку шашлыка «на природе», едва ли не каждый представляет себе вылазку в глушь, где нет докучливых соседей, и можно колдовать над мангалом не опасаясь, что мясо с румяной корочкой у вас уведут из-под носа прямо с шампурами.

Для разжигания огня и жарки шашлыка в Петербурге должны были благоустроить 45 площадок, подконтрольных СПб КГУ «Курортный лесопарк». Увы, принять отдыхающих в Первомай они пока не готовы. Как рассказали «Фонтанке» в учреждении, «все места отдыха на реконструкции».



Некоторые зоны откроют в мае, а в полном объеме все 45 введут в строй до 30 июня. Следить за открытием площадок можно на сайте «Курортного лесопарка».

Во всех остальных местах на территории города — парках, скверах, садах, а тем более во дворах разводить костры и разжигать мангалы нельзя.

Можно ли жарить шашлык на даче

Да, запросто! Но вся хитрость в том, что разжигать огонь где приспичит, хоть это и ваш участок, нельзя. Делать это можно на специально отведенных и оборудованных местах. Об этом говорится в Правилах противопожарного режима в РФ. Чтобы к вам точно не придрался пожнадзор, следует соблюсти пять важных условия:



На участке, где вы собираетесь жарить шашлык, в радиусе двух метров не должно быть сухостоя и сухой травы, дров, щепок и опилок, и других материалов, которые могут вспыхнуть даже от искры. Располагать зону для жарки нужно подальше от дома, сарая, бани и прочих построек. Регламентированный метраж — 5 метров: дальше можно, ближе — нельзя. Ну и сам огонь разводить при этом следует в мангале или жаровне. Ну или на худой конец, выкопать яму — 30 см в глубину и 1 метр в радиусе. Если нет ни мангала, ни жаровни, и выкопать яму тоже нечем, придется отползать с костром от домов и бань и всего прочего пожароопасного на 50 метров. Закончили жарить или вдруг поднялся ветер? Залейте огонь водой или засыпьте песком или землей. Сигналом, что все сделано правильно, будет полное прекращение тления углей.

Если начался пожароопасный сезон, чем это грозит пикнику

Пожароопасный сезон в Петербурге начался 15 апреля, с тех пор, как сошел снег, и продлится он до устойчивой дождливой осенней погоды.



Сам по себе противопожарный режим никаких ограничений на розжиг мангалов не накладывает, если вы это делаете в специально оборудованных местах. Но если на территории, где вы намерены пожарить шашлык, установлен особый противопожарный режим, рисковать и палить костер нельзя.

Где пожарить шашлыки в Ленинградской области

Бесплатные зоны отдыха, где можно разжигать костры, к Первомаю не готовы, это факт. Но еще не все потеряно — площадку для пикника, где разрешено разводить костры, жарить шашлыки и барбекю, можно арендовать. Во многом цена зависит от уровня комфорта площадки, где вы намерены разместиться, и близость к городу. Важное замечание — свободные места исчезают прямо на глазах.



Самое бюджетное место для жарки шашлыка в GREENVALD Парк Скандинавия на майские обойдется в 2,5 тысячи рублей, еще 3 тысячи нужно будет оставить в залог. За эти деньги вас разместят на мангальном месте у озера со столиком и посадочными местами на 6 персон. Если в вашей компании, например, 8 человек, не надейтесь обойтись складными стульчиками, прихваченными из дома, и расположиться по краям стола — вам предложат перебраться на веранду с мангалом, стоимость аренды 5 тысяч рублей.

В «Золотой ключ и Ко» бюджетные места в черте города уже расхватали, поскольку опытные и разумные начали бронировать площадки загодя. Гриль домик рядом с городом «У озера», готовый вместить компанию из 15 человек, обойдется в 10 тысяч рублей. Время аренды: с 09:00 до 23:00. Если нужно подешевле, то придется двигать на Ладогу: найти беседку от 3 тысяч рублей пока еще реально.



В загородном клубе «Лесная обитель» домик вместимостью до 25 мест на 1 мая уже занят. Но альтернатива есть: небольшую компанию в 5 человек можно разместить в бане, к которой в придачу полагается гриль-домик. Тандем обойдется в 6 тысяч за первые два часа, каждый час продления увеличит сумму на 1,5 тысячи рублей, еще тысячу рублей придется отдать за все время, пока вы в бане. Отдельно снять гриль-домик нельзя.

Гриль-домик в Пикник-парке ЛесОк обойдется от 5 тысячи рублей, время аренды с 11 до 21 часов. Самое бюджетное место в «Ладога парке» обойдется в 2 тысячи рублей и это будет просто столик. Если хочется что-то понадежнее в нестабильную погоду, например, шатер, то его аренда обойдется в 5 тысяч рублей. Время аренды — с 10 утра до 10 вечера. Столик со стульями и мангал на Коркинском озере можно взять в аренду от 2,3 тысячи рублей. Тем, кто хочет устроиться поуютнее, предложат шатер от 4 тысяч рублей. Вне зависимости от того, где вы располагаетесь, за въезд на автомобиле с вас возьмут еще по 300 рублей с машины.

Штрафы за шашлыки в 2023 году Тому, кто разжигает костры и мангалы на территории зеленых насаждений, грозит наказание. Об этом говорится в статье 31 закона «Об административных нарушениях в Петербурге». Гражданина оштрафуют на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, должностных лиц — от 5 до 30 тысяч рублей, организациям придется раскошелиться на сумму от 50 до 500 тысяч рублей.

Если тем же самым вы намерены заняться на пляже, то и здесь неминуемо последует кара, об этом говорится в п. 10 статьи 20 того же закона. За нарушение содержания пляжей гражданина оштрафуют от 1 до 5 тысяч рублей, должностное лицо — от 2 до 5 тысяч, организацию — от 20 до 50 тысяч рублей.

С 2023 года можно схлопотать штраф от 3 до 4,5 тысячи рублей (статья 8.42 КоАП) за стоянку у водоема. Запрещает подъезжать к воде статья 65 водного кодекса РФ, и чтобы не портить себе настроение, автомобиль следует оставлять вне границы водоохранной зоны:

у реки и ручья длиной до 10 км она составляет 50 метров;

при длине водоема от 10 до 50 км — 100 м;

у реки и ручья от 50 км — 200 метров;

у озера и водохранилища — 50 метров;

у моря — 500 метров;

у каналов — по ширине полосы отвода.

Сколько штрафов выписали за шашлыки В 2022 году, по данным Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга на 26 апреля, за костры и мангалы в парках было составлено 154 протокола, за шашлыки на пляже втрое меньше, 48. Если интересно по суммам, то за парковый шашлык общий объем штрафов достиг 433 тысяч рублей, по за пляжный — 12 тысяч, еще 36 человек отделались предупреждениями. Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

