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    Жарить негде. Бесплатные площадки для шашлыка в Петербурге не готовы к Первомаю

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    Первомайский шашлык на бесплатных площадках под мангал — под угрозой срыва: зоны отдыха для граждан на территории, подконтрольной СПб ГКУ «Курортный лесопарк», пока не готовы к сезону. Об этом «Фонтанке» рассказали 28 апреля в «Курортном лесопарке». С поездкой туда с мангалами на Первомай придется повременить.

    — Все места отдыха у нас на реконструкции, и [открытие] будет в мае. Точнее не могу вам сказать, следите на сайте, — рассказали журналисту «Фонтанке» в учреждении.

    Вообще в перспективе не все так плохо. Как сообщили «Фонтанке» в МЧС, до 30 июня на территории «Курортного лесопарка» планируют обустроить 45 зон отдыха, где можно будет разводить огонь и, соответственно, жарить шашлыки и барбекю. Так что летом майский недожар будет где наверстать.

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