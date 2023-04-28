Жарить негде. Бесплатные площадки для шашлыка в Петербурге не готовы к Первомаю

Первомайский шашлык на бесплатных площадках под мангал — под угрозой срыва: зоны отдыха для граждан на территории, подконтрольной СПб ГКУ «Курортный лесопарк», пока не готовы к сезону. Об этом «Фонтанке» рассказали 28 апреля в «Курортном лесопарке». С поездкой туда с мангалами на Первомай придется повременить.



— Все места отдыха у нас на реконструкции, и [открытие] будет в мае. Точнее не могу вам сказать, следите на сайте, — рассказали журналисту «Фонтанке» в учреждении.



Вообще в перспективе не все так плохо. Как сообщили «Фонтанке» в МЧС, до 30 июня на территории «Курортного лесопарка» планируют обустроить 45 зон отдыха, где можно будет разводить огонь и, соответственно, жарить шашлыки и барбекю. Так что летом майский недожар будет где наверстать.

