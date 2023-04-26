В Сосьве нашли останки второй погибшей при крупнейшем пожаре. Огонь мог вспыхнуть на лесопилке

Число погибших при крупном пожаре в поселке Сосьва выросло до двух человек. Обгоревшие останки пожилой женщины обнаружили в доме по улице Ленина, сообщила 26 апреля пресс-служба Следственного комитета Свердловской области.



По факту ЧП возбуждены уголовные дела о халатности со стороны должностных лиц (ст. 293 УК РФ) и причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).



Что случилось в Сосьве

Пожар в поселке, в котором живут около 7 тысяч человек, начался накануне днем. Сухая погода и порывы ветра до 20 м/с способствовали стремительному распространению огня, в результате чего сгорело около сотни домов, в том числе здание больницы № 23, где лечили заключенных местной колонии. Без крова остались больше 500 человек.

