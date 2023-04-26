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    В Сосьве нашли останки второй погибшей при крупнейшем пожаре. Огонь мог вспыхнуть на лесопилке

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    Число погибших при крупном пожаре в поселке Сосьва выросло до двух человек. Обгоревшие останки пожилой женщины обнаружили в доме по улице Ленина, сообщила 26 апреля пресс-служба Следственного комитета Свердловской области.

    По факту ЧП возбуждены уголовные дела о халатности со стороны должностных лиц (ст. 293 УК РФ) и причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

    Что случилось в Сосьве

    Пожар в поселке, в котором живут около 7 тысяч человек, начался накануне днем. Сухая погода и порывы ветра до 20 м/с способствовали стремительному распространению огня, в результате чего сгорело около сотни домов, в том числе здание больницы № 23, где лечили заключенных местной колонии. Без крова остались больше 500 человек.

    Региональное ГУФСИН сообщило, что 240 осужденных пришлось эвакуировать. Также в безопасное место вывезли служебных собак из питомника при колонии.

    С огнем удалось справиться у утру среды. Привлекались в общей сложности 120 спасателей и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда и вертолет.

    Полицейских в районе перевели на повышенный режим оперативной готовности. В поселке организовали круглосуточное патрулирование для защиты от возможных мародеров.

    В Сосьве введен режим чрезвычайной ситуации. Также губернатор региона Евгений Куйвашев ввел режим повышенной готовности из-за пожаров.

    Почему начался пожар в поселке

    Пожар в Сосьве, как пишет E1.RU, мог начаться с лесопилки, а не из-за пала травы, как считалось ранее. Об этом рассказал представитель полицейского главка региона Валерий Горелых.

    По одной из отрабатываемых представителями МВД версий, пожар вспыхнул из-за тлевших на территории лесоперерабатывающего предприятия опилок. Резкий порыв ветра мог послужить причиной распространения огня на жилой сектор, учреждение ГУФСИН и железнодорожную станцию, где стояли вагоны с пиломатериалами. Владелец лесопилки уже дает пояснения правоохранительным органам.

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