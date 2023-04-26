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    Больница для заключённых в Сосьве сгорела дотла, как и сотня домов. Пожар локализован на 9000 кв. м

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    К утру 26 апреля удалось локализовать крупные пожары в Свердловской области: в поселке Сосьва — на площади 9000 кв. м, в поселке Таежный — на 2700 кв. м. Об этом сообщает МЧС.

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    В Сосьве от огня спасли около 1200 домов. Уничтожены около сотни домов, один человек погиб. В частности, дотла сгорело здание больницы № 23, где лечили заключенных местной колонии. Именно оттуда вчера днём начался пожар: вспыхнула трава, а затем пламя перекинулось на соседние жилые дома и склад. Из колонии эвакуировали 240 осужденных.

    МЧС России

    Быстрому распространению огня способствовали большое количество сухой растительности и порывы ветра до 20 м/с. Сложность состояла ещё и в том, что водоисточники расположены далеко. Пожарным пришлось проложить магистральные линии от реки Сосьвы длиной 2 километра. Тушили и с земли, и с воздуха. Авиация МЧС сбросила на посёлок 36 тонн воды. Привлекались в общей сложности 120 спасателей и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда.

    Ночью в Сосьву выехали врачи Территориального центра медицины катастроф. Они оказывают жителям помощь: в посёлке практически нечем дышать, пишет Е1.RU.

    Погиб один человек — 62-летний дедушка. Его нашли, когда разбирали руины одного из домов. Прокуратура организовала проверку.

    «Короче, мужики, Сосьвы почти не осталось. Сгорела центральная улица, колония — полностью. Вроде как пожар затихает, ветер остановился, но в целом там полный ужас», — рассказал Е1.RU очевидец.

    Фото: читатель E1.RU
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    В посёлке Таёжный, по данным МЧС, удалось отстоять 79 домов, работы продолжаются. Эвакуированы 27 местных жителей, в том числе три ребенка. Они ночевали в пункте временного размещения. К тушению привлечено более 30 человек и 10 единиц техники, в том числе вертолёт МИ-8 МЧС России с водосливным устройством.

    Пожары тушат и в других районах Свердловской области. Читатель E1.RU поделился фотографией из посёлка Прогресс под Первоуральском. Огонь там полыхал около лесопилки, у которой, по словам читателям, валялись сваленные в кучу ветки и дрова, а рядом росла нескошенная сухая трава.

    Фото: читатель E1.RU
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    Еще один пожар вчера случился в селе Баляга. Он начался на деревообрабатывающем предприятии, и из-за сильного ветра огонь перекинулся на дома. Восемь сгорели, 140 удалось спасти. На ночь в поселке оставили противопожарные посты — они следили, чтобы не появилось новых очагов. По данным сервиса Fires.ru на 2:00 мск, в области 38 крупных пожаров и 493 опасные термоточки.

    Фото: читатель E1.RU
    Фото: читатель E1.RU

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