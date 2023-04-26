Больница для заключённых в Сосьве сгорела дотла, как и сотня домов. Пожар локализован на 9000 кв. м

К утру 26 апреля удалось локализовать крупные пожары в Свердловской области: в поселке Сосьва — на площади 9000 кв. м , в поселке Таежный — на 2700 кв. м . Об этом сообщает МЧС.



В Сосьве от огня спасли около 1200 домов. Уничтожены около сотни домов, один человек погиб. В частности, дотла сгорело здание больницы № 23 , где лечили заключенных местной колонии. Именно оттуда вчера днём начался пожар: вспыхнула трава, а затем пламя перекинулось на соседние жилые дома и склад. Из колонии эвакуировали 240 осужденных.



Быстрому распространению огня способствовали большое количество сухой растительности и порывы ветра до 20 м/с. Сложность состояла ещё и в том, что водоисточники расположены далеко. Пожарным пришлось проложить магистральные линии от реки Сосьвы длиной 2 километра. Тушили и с земли, и с воздуха. Авиация МЧС сбросила на посёлок 36 тонн воды. Привлекались в общей сложности 120 спасателей и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда.



Ночью в Сосьву выехали врачи Территориального центра медицины катастроф. Они оказывают жителям помощь: в посёлке практически нечем дышать, пишет Е1.RU.

Погиб один человек — 62-летний дедушка. Его нашли, когда разбирали руины одного из домов. Прокуратура организовала проверку.

«Короче, мужики, Сосьвы почти не осталось. Сгорела центральная улица, колония — полностью. Вроде как пожар затихает, ветер остановился, но в целом там полный ужас», — рассказал Е1.RU очевидец.



Фото: читатель E1.RU Поделиться Поделиться





В посёлке Таёжный, по данным МЧС, удалось отстоять 79 домов, работы продолжаются. Эвакуированы 27 местных жителей, в том числе три ребенка. Они ночевали в пункте временного размещения. К тушению привлечено более 30 человек и 10 единиц техники, в том числе вертолёт МИ-8 МЧС России с водосливным устройством.

Пожары тушат и в других районах Свердловской области. Читатель E1.RU поделился фотографией из посёлка Прогресс под Первоуральском. Огонь там полыхал около лесопилки, у которой, по словам читателям, валялись сваленные в кучу ветки и дрова, а рядом росла нескошенная сухая трава.



Фото: читатель E1.RU Поделиться Поделиться



