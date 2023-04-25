«В целом там полный ужас». В поселке Сосьва сгорело уже 92 дома

В поселка Сосьва Свердловской области во время пожара сгорело уже 92 дома. Огонь охватил площадь более 2000 квадратных метров. Спасатели обнаружили одного погибшего, сообщает 25 апреля E1.RU со ссылкой на МЧС.
Пожар тушат 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда, вертолет МЧС и Росгвардии.
В МЧС отметили, что стремительному распространению огня способствуют большое количество сухой растительности, порывы ветра 20 метров в секунду, а также отдаление источников воды.
Местные жители сообщают, что в поселке полностью сгорела центральная улица и колония. «Вроде как пожар затихает, ветер остановился, но в целом там полный ужас. Людей расселяют по школам», — приводит E1 слова очевидца.
Возгорание возникло днем во вторник возле лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ), там вспыхнула трава, а после пламя перекинулось на здание склада и жилые дома. В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области уточнили, что 240 осужденных из колонии эвакуировали.
В поселке ввели режим чрезвычайной ситуации и открыли пункт временного размещения населения. Губернатор региона Евгений Куйвашев направил в Сосьву замгубернатора Азата Салихова и министра общественной безопасности Александра Кудрявцева.