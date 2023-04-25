«В целом там полный ужас». В поселке Сосьва сгорело уже 92 дома

В поселка Сосьва Свердловской области во время пожара сгорело уже 92 дома. Огонь охватил площадь более 2000 квадратных метров. Спасатели обнаружили одного погибшего, сообщает 25 апреля E1.RU со ссылкой на МЧС.



Пожар тушат 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда, вертолет МЧС и Росгвардии.



В МЧС отметили, что стремительному распространению огня способствуют большое количество сухой растительности, порывы ветра 20 метров в секунду, а также отдаление источников воды.

