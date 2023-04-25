В поселке Сосьва горит больше 50 домов. Из местной колонии эвакуировали осужденных

Режим чрезвычайной ситуации ввели в поселке Сосьва Свердловской области из-за мощного пожара, который к вечеру 25 апреля охватил уже более 50 домов. Из местного лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) пришлось эвакуировать заключенных.
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Возгорание возникло возле колонии, там вспыхнула трава, а после пламя перекинулось на здание склада и жилые дома, пишет E1.RU. Распространению огня способствует сухая теплая погода и ветер. Горящие дома тушат с земли и с воздуха. Авиация сбросила 36 тонн воды, сообщили в МЧС России.
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В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области уточнили, что все 240 осужденных из ЛИУ-23 вывели в безопасное место. На борьбу с огнем вышли 3 единицы техники и 12 человек личного состава ведомственной пожарной части. Также на подмогу прибыли расчеты из поселка Гари, Краснотурьинска и города Новая Ляля.
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Всего к тушению пожара привлечено 60 человек и 14 единиц техники.
Информации о пострадавших не поступало. В поселке открыли пункт временного размещения населения. Губернатор региона Евгений Куйвашев направил в Сосьву замгубернатора Азата Салихова и министра общественной безопасности Александра Кудрявцева.
Следственный комитет Свердловской области проводит проверку по факту пожаров.