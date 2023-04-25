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    В поселке Сосьва горит больше 50 домов. Из местной колонии эвакуировали осужденных

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    Режим чрезвычайной ситуации ввели в поселке Сосьва Свердловской области из-за мощного пожара, который к вечеру 25 апреля охватил уже более 50 домов. Из местного лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) пришлось эвакуировать заключенных.

    e1.ru

    Возгорание возникло возле колонии, там вспыхнула трава, а после пламя перекинулось на здание склада и жилые дома, пишет E1.RU. Распространению огня способствует сухая теплая погода и ветер. Горящие дома тушат с земли и с воздуха. Авиация сбросила 36 тонн воды, сообщили в МЧС России.

    e1.ru

    В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области уточнили, что все 240 осужденных из ЛИУ-23 вывели в безопасное место. На борьбу с огнем вышли 3 единицы техники и 12 человек личного состава ведомственной пожарной части. Также на подмогу прибыли расчеты из поселка Гари, Краснотурьинска и города Новая Ляля.

    e1.ru

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    Всего к тушению пожара привлечено 60 человек и 14 единиц техники.

    Информации о пострадавших не поступало. В поселке открыли пункт временного размещения населения. Губернатор региона Евгений Куйвашев направил в Сосьву замгубернатора Азата Салихова и министра общественной безопасности Александра Кудрявцева.

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    Следственный комитет Свердловской области проводит проверку по факту пожаров.

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    Комментарии 7

    Гость25 Апр 2023 в 22:01
    Краснотурьинск дыра...
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