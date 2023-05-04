«Учителю сломали жизнь»? В Петербурге педагога ждут в суде за синяк на руке у четвероклассника

Фото: Tinnakorn / Adobe Stock Поделиться Поделиться





В Петербурге конфликт между учителем и учеником довели до суда. Потерпевшему 10 лет, предполагаемому нарушителю — 56. Произошедшее квалифицировано как побои. Мама мальчика рассказывает об агрессии педагога, другие родители защищают учительницу и пишут петиции, чтобы оставить её в школе.



21 февраля в 293 гимназии Красносельского района начали готовиться к мероприятиям, посвященным Дню победы. В 4-м классе стартовала репетиция. Один из мальчиков очень хотел участвовать и выучил песню. Но классная руководительница Елена Матяс неожиданно отреагировала на активность ребёнка.



«Учительнице что-то там не понравилось, она резко дернула сына и схватила за руку. Он испугался, начал упираться, и она нанесла ему травмы. Сказала, что отстраняет его от парада, — вспоминает мама школьника Наталья. — Сын пришел домой весь в слезах. Несколько дней не мог писать».



В поликлинике у мальчика зафиксировали ушиб, растяжение связок и кровоподтек на правом предплечье. Как отмечает Наталья, это стало кульминацией конфликта, который длился с первого класса. Учительница Елена Матяс, по словам петербурженки, невзлюбила мальчика. Отсадила его за отдельную парту, в порывах гнева могла назвать обезьяной. Причину особенного отношения родители понять не смогли.

«Учительница выбрала моего ребёнка в качестве отрицательного объекта, — рассуждает Наталья. — Она начала его унижать и оскорблять при всем классе. Если разбирательства происходят между мальчиками, то она поднимает другого мальчика и заставляет его при всем классе рассказывать видение ситуации. Если мой ребёнок хочет высказаться, то говорит ему замолчать», — отмечает Наталья.



После стычки сына с учительницей Наталья обратилась в полицию, а затем и в прокуратуру. В рамках проверки судмедэксперт оценил вред здоровью, причинённый учительницей.

«Повреждение не влечет за собой кратковременного расстройства здоровья», — отмечается в заключении. При этом эксперт не смог подтвердить диагноз «растяжение правого предплечья» из-за недостатка сведений. В документах фигурирует только «кровоподтёк правого предплечья».

В прокуратуре сочли произошедшее «недопустимым методом воспитания». С подачи ведомства полицейские в отношении Елены Матяс возбудили административное производство. В протоколе все описали лаконично: «схватила за руку и резко потянула на себя». Произошедшее квалифицировали по статье «Побои» КоАП РФ.



«В адрес директора 293 школы внесено представление, которое по настоящий момент не рассмотрено», — добавили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Елена Матяс педагог с более чем 25-летним стажем. В группе 293 гимназии в «Вконтакте» можно найти пост 2021 года с отзывами о ней учеников. «Вы самая лучшая учительница, которую мы видели. Мы очень расстроились, когда вы заболели. Мы желаем вам здоровья, счастья и любви», — писал один из школьников. Сама учительница подтвердила «Фонтанке» информацию о составленном протоколе, но беседовать более развернуто отказалась. На замечание корреспондента о том, что такое судебное разбирательство — прецедент, заявила: «У нас, девушка, слишком часто пишут на медиков и на учителей. Слишком часто, поэтому это не нонсенс. Если вы считаете, что мой случай — это нонсенс, то вы плохо осведомлены».



Елена Матяс уволилась из школы. Часть родителей четвероклассников поддержали педагога и просили директора вступиться за учителя, даже собирали подписи под петицией. По мнению активистов, проблема в мальчике, а не в учительнице: у педагога не было рычагов воздействия на ребёнка.

«Мы просили разобраться и не делать выводы на основании слов одного человека. То, что произошло с Еленой Александровной, крайне несправедливо. Учителя, я считаю, не защищены. Мальчик считает себя абсолютно безнаказанным. Он агрессивный и задирает других детей, — рассказала «Фонтанке» мама четвероклассника Юлия. — Класс был у нас дружный. Прекрасная преподавательница Елена Александровна. При ней и все дружили, и дисциплина была на хорошем уровне. Нас всех все устраивало».



Мама четвероклассницы Вера отметила, что Матяс придиралась к её дочери из-за внешнего вида, также могла снизить оценку из-за неаккуратного написания буквы. По её словам, сын Натальи «обычный мальчик», в классе не только он отличается хулиганистым поведением. «Он не дрался. Я могу охарактеризовать его только с положительной стороны. У нас обычный класс. Все дети адекватные, и нет такого, чтобы кто-то прыгал на парту и срывал уроки», — добавила она.

Директор 293 гимназии Инна Баева рассказала «Фонтанке», что Наталье неоднократно предлагали перевести ребёнка в другой класс, но она отказывалась. Наталья свое постоянство объясняет тем, что психолог рекомендовал не менять коллективы, чтобы не вызывать у ребёнка дополнительный стресс.

«Родители хотят особого внимания. А требования к ребенку, как ко всем, — отметила директор 293 гимназии Инна Баева. — Благодаря ушедшему учителю в этом классе была самая лучшая атмосфера взаимопонимания и дружбы между детьми. Больше не комментирую. Учителю сломали жизнь».



Наказание по административной статье «Побои» предусматривает штраф в размере от 5 до 30 тысяч рублей, либо административный арест до пятнадцати суток, либо обязательные работы до 120 часов.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру».

