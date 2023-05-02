В Смольном рассказали, сколько деревьев срубят на набережной Карповки

На участке реки Карповки от Песочной набережной до Барочной улицы, 27, планируется вырубить 26 деревьев, чтобы расчистить русло реки. Об этом «Фонтанке» 2 мая рассказали в комитете по природопользованию Петербурга.
«Проектной документацией <...> предусматривается очистка русла реки Карповки от древесно-кустарниковой растительности. Соответственно, эти работы предусмотрены и государственным контрактом. Общее количество деревьев, от которых планируется очистить русло на соответствующем участке реки, согласно ведомости объемов работ, составляет 26 единиц», — рассказали в комитете, подчеркнув, что документация получила «добро» госэкспертизы.
В ведомстве добавили, что подрядчику дано указание бережно относиться к зеленым насаждениям. Ранее днем вырубкой деревьев возмутились петербуржцы.
Подрядчиком по контракту расчистки русла Карповки является ГУП «Экострой». Действующий контракт на 104,5 млн рублей касается участка реки от истока до дома № 27 по Барочной улице (протяженность чуть более 500 метров). Аналогичная ситуация произошла и в прошлом году: рабочие в ходе дноочистительных работ на Карповке также вырубали деревья — и эта картина вызвала негодование горожан.