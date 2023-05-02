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    На Карповке снова рубят деревья. Жители грозят вызвать полицию

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    В Петроградском районе на набережной реки Карповки в локации у Барочного моста рабочие 2 мая начали вырубать деревья. Об этом «Фонтанке» рассказал очевидец, петербуржец Илья, который пригрозил рабочим полицией.

    читатель «Фонтанки» Илья

    По его информации, порубочный билет у рабочих отсутствует. Редакции также не удалось найти этот документ на сайте «Объекты городской среды». В ответ на требование мужчины предъявить документ на вырубку рабочие посоветовали ему обратиться к начальству «в очках».

    В разговоре с редакцией мужчина сообщил, что побывал в отделе полиции, но оттуда его попросили выйти, так как он был с собакой. Петербуржец планирует написать заявление.

    С 21 апреля Карповку закрыли для судоходства до конца ноября для проведения дноочистительных работ. В прошлом году «Фонтанка» писала о схожей ситуации с очисткой Карповки от донных отложений, во время которых производили вырубку деревьев.

    В администрации Петроградского района редакции сообщили: «По заказу администрации никакие работы не ведутся. По нашей информации, работы ведет [ГУП] «Экострой». Они проводят очистительные работы на Карповке».

    Согласно данным сайта госзакупок, ГУП «Экострой» действительно выполняет контракт на дноочистительные работы на отрезке реки от Молодежного моста (исток) до здания по адресу: Барочная улица, дом 37. Сумма составляет 104,5 млн рублей. По плану работы должны быть завершены до конца 2023 года.

    «Фонтанка» попросила комитет по природопользованию прокомментировать ситуацию.

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    КарповкаДеревья
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