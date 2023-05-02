На Карповке снова рубят деревья. Жители грозят вызвать полицию

В Петроградском районе на набережной реки Карповки в локации у Барочного моста рабочие 2 мая начали вырубать деревья. Об этом «Фонтанке» рассказал очевидец, петербуржец Илья, который пригрозил рабочим полицией.

По его информации, порубочный билет у рабочих отсутствует. Редакции также не удалось найти этот документ на сайте «Объекты городской среды». В ответ на требование мужчины предъявить документ на вырубку рабочие посоветовали ему обратиться к начальству «в очках».

В разговоре с редакцией мужчина сообщил, что побывал в отделе полиции, но оттуда его попросили выйти, так как он был с собакой. Петербуржец планирует написать заявление.

С 21 апреля Карповку закрыли для судоходства до конца ноября для проведения дноочистительных работ. В прошлом году «Фонтанка» писала о схожей ситуации с очисткой Карповки от донных отложений, во время которых производили вырубку деревьев.



В администрации Петроградского района редакции сообщили: «По заказу администрации никакие работы не ведутся. По нашей информации, работы ведет [ГУП] «Экострой». Они проводят очистительные работы на Карповке».