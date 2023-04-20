Карповку закрывают на семь месяцев. Реке предстоят дноочистительные работы

Река Карповка в Петроградском районе Петербурга с 21 апреля будет закрыта для движения судов более чем на полгода для проведения дноочистительных работ. Это следует из распоряжения городского комитета по транспорту, опубликованного на сайте Смольного 20 апреля.



Участок акватории перекроют от Аптекарского моста в истоке Карповки до Молодежного моста, который находится в устье реки. Закрытие будет действовать до 30 ноября 2023 года.



В 2022 году на набережной Карповки (участок от Песочной набережной до Барочного моста) появилось новое общественное пространство. «Фонтанка» показывала, как выглядит обновленная локация.

