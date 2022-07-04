Горожане возмутились из-за вырубки деревьев во время очистки дна Карповки

Во время работ по очистке Карповки от донных отложений берег реки лишился нескольких деревьев. Это вызвало негодование горожан. В Смольном утверждают, что «покос» растений в данном случае необходим и не имеет отношения к грядущему благоустройству этой части набережной. Всего планируется расчистить русло от 61 дерева.



В пятницу петербуржцы заметили, что на нечетной стороне реки Карповки (участок между Карповским и Барочным мостами) баржи, которые проводят работы по очистке дна, между делом лишают берег реки и части деревьев.



«Крупных, больших деревьев с корнями, которые лежали, было пять. Еще при мне было прицеплено две небольшие березы. Они скрипели, но держались. Их изо всех сил тянули, это дело времени. До этого я видел только отдельные сваленные деревья», — рассказал «Фонтанке» Илья, очевидец происходящего. Он добавил, что обратился в службу экстренных вызовов «112», и ему пообещали, что информация будет передана правоохранительным органам, а также в комитет по благоустройству. Собеседник высказал опасение, что зачистка берега от деревьев ведется намеренно.



Что особенно обеспокоило жителей, так это слова рабочего (их можно расслышать на опубликованном в общем доступе видео), что снести якобы планируется все деревья.



Читатель «Фонтанки» Илья

«Я обратил внимание, что на берегу много разных видов деревьев, среди них есть те, которые были объявлены сорными, например американский клен. Ни один клен не повален. Их не цепляют. Из этого я делаю предположение, что корчевка выборочная. <...> Чиновники публично заверили, что в этом месте будут сохранены и приумножены заросли деревьев, каменной набережной строить никто не собирается. На деле видим иное. Без порубочных билетов, без стендов, которых нет и быть не может (есть только утвержденный перед всем городом проект сохранения природной зоны)», — заметил собеседник,



В городском комитете по благоустройству «Фонтанке» прокомментировали кратко: «Это не наша территория». В свою очередь, в администрации Петроградского района сообщили, что работы не имеют никакого отношения к грядущему благоустройству: «Проект благоустройства данной территории (утвержден, разрабатывался с учетом мнения жителей. — Прим. ред.) не предусматривает изменения береговой полосы и сноса зелёных насаждений».

Напомним, благоустройство участка набережной от Карповского до Барочного моста в Смольном анонсировали в прошлом году. Как планируется, работы должны начаться уже в текущем году.



Работы по дноочистке проводит по заказу комитета по природопользованию ГУП «Экострой». «Проект предусматривает частичную санитарную расчистку деревьев в русле реки, которые препятствуют дноочистным работам или могут обрушить берег. Необходимо отметить, что подрядчик бережно относятся к зеленым насаждениям и старается сохранить максимальное количество деревьев, входящих в зону производства работ. Комитет и надзорные органы регулярно контролируют производство работ — мы благодарим каждого жителя за бдительность и подробно рассматриваем каждое замечание и предложение, чтобы вовремя принять меры в случае их необходимости», — сообщили в комитете.



В документации к соответствующей госзакупке хотя и было указано, что «сноса древесной и кустарниковой растительности на берегах реки Карповки при организации дноочистительных работ с воды не требуется», к комитете не видят в этом противоречия, так как санитарная очистка касается именно русла, а не берегов.

Однако на видео, снятом очевидцем, можно заметить, что по крайней мере два выдранных дерева росли не у самой воды, а на вершине берега.

Всего на этом участке реки, согласно ведомости объемов работ, планируется расчистить русло от 61 дерева. При этом при проведении работ непосредственно в русле реки получение порубочного билета не требуется, отметили в комитете.

