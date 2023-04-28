Столицы против. В Москве и Петербурге оценили проект закона об усыплении бездомных собак

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Мосгордуме и Заксобрании Петербурга депутаты высказались против федерального законопроекта, который предлагает дать возможность регионам самостоятельно устанавливать порядок, как обращаться с бездомными животными. В мае инициативу планируется рассмотреть в Госдуме.

«Для нашего города этот метод абсолютно неприемлем». депутат петербургского ЗакСа Денис Четырбок

О подготовке отрицательного отзыва на идею разрешить регионам самим устанавливать порядок обращения с бездомными животными, в том числе и основания для их умерщвления, парламентарий сообщил в пятницу, 28 апреля. До этого в ЗакСе прошло заседание рабочей группы по вопросам ответственного обращения с животными.



«Да, мы знаем, что в некоторых регионах ситуация сложная, проблема есть, но именно эти регионы ее же сами и создали, запустив этот вопрос до такого, что теперь, кроме как отлова и отстрела, ничего не остаётся», — добавил Четырбок. Днем ранее, 27 апреля, с критикой законопроекта выступили и в Мосгордуме. Как писала «Парламентская газета», против высказался глава профильной комиссии по экологической политике Александр Соловьев. Он заявил, что необходимо ввести регистрацию домашних животных, а также урегулировать деятельность заводчиков. Против отстрела собак выступил также сенатор Андрей Клишас.

Законопроект, дающий регионам право усыплять бездомных животных Федеральный законопроект разработала группа депутатов, в частности глава думского комитета по экологии Дмитрий Кобылкин, замглавы комитета Георгий Арапов, зампред комитета по госстроительству Сардана Авксентьева и ряд других. Инициатива предлагает наделить высшие должностные лица регионов и законодательные органы правом самостоятельно определять порядок обращения с бездомными животными с учетом специфики региона. Как писал Кобылкин в своем телеграм-канале https://t.me/dnkobylkin/503, совещание с регионами по этому законопроекту запланировано на 3 мая.

Законопроект поддержал губернатор Оренбургской области Денис Паслер, писал «Ъ». Там в апреле в результате нападения собак погиб мальчик. В Алтайском крае законопроект еще анализируют, однако глава комитета по аграрной политике краевого ЗакСа Сергей Серов заявил, что местный парламент «давно выступает за изменения законодательства, касающегося обращения с бесхозяйными животными». В апреле этот регион внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который предлагает расширить основания для умерщвления бездомных животных:

в случае необходимой обороны либо в состоянии крайней необходимости при защите жизни, здоровья, прав обороняющегося или другого лица;



если животное проявляет немотивированную агрессивность и в течение 6 месяцев с момента поступления в приют ему не найден новый хозяин;



когда у животного в течение 10 дней с момента поступления в приют проявились клинические признаки бешенства. Как писали «Известия», правительство уже дало положительный отзыв на законопроект Кобылкина. Рассмотреть этот законопроект планируется 16 мая.

Нападения бездомных животных в регионах Периодически из различных регионов России поступают новости о нападении бездомных животных на людей, иногда — с летальным исходом. В феврале в Невском районе Петербурга бездомная собака напала на 10-летнюю девочку. Ребенок был доставлен в больницу и отпущен домой после оказания помощи. В том же месяце в Омске стая бродячих собак напала на женщину с детьми, семью спас водитель автобуса. В 2022 году произошло нападение стаи собак на девочку в Новосибирске. Ребенка спас проезжавший мимо автомобилист, спугнувший животных клаксоном. Тем не менее у школьницы диагностировали рваную рану ноги. Год назад в Ярославской области от укусов бездомных псов скончалась женщина. В Забайкалье животные загрызли 7-летнюю девочку. Случаи нападения также были на Чукотке, а в Магадане в начале 2022 года вводили режим ЧС из-за бродячих собак — на большое количество бездомных животных массово жаловались местные жители.

