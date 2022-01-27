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В Магадане ввели режим ЧС из-за бродячих собак

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Власти Магадана 27 января объявили в городе режим чрезвычайной ситуации. Причиной стало возросшее количество жалоб на бродячих собак.

Как отмечают в мэрии Магадана, за последнее время выросло количество обращений граждан по фактам скопления стай бездомных собак на территории города и повышенной активности бесхозяйных животных. На комиссии по ЧС оценили такую обстановку как критически опасную для жизни и здоровья населения и решили с 27 января ввести в городе режим чрезвычайной ситуации с установлением местного уровня реагирования.

«Что нужно делать с бездомными собаками? Вопрос, к сожалению, остается открытым. Как известно, бродячие псы — это полудикие животные, синантропные стайные хищники, рожденные на улице в нескольких поколениях и привыкшие использовать человека только как пищевую базу. Нахождение на улицах бесконтрольных стай бродячих собак представляет опасность. И в нашем городе, к сожалению, эта проблема стоит остро», — пояснил мэр Магадана Юрий Гришан.

Владельцев собак же убедительно просят не выпускать своих питомцев без присмотра. В случае обнаружения бесхозяйных собак их будут отлавливать и сдавать в приют.

В 2022 году ситуация с бродячими собаками ухудшилась в ряде российских регионов, особенно на Дальнем Востоке. Регулярно появляются сообщения о нападениях собак на людей, нередко жертвами становятся дети. Так, 22 января в Забайкалье собаки насмерть загрызли семилетнюю девочку. После этого председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил ведомству проанализировать аналогичные случаи в разных регионах страны и разработать предложения по усовершенствованию действующего законодательства.

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Комментарии (6)

nalchik11
Интересно. Несколько стай бездомышей опаснее короновируса раз из-за них ввели ЧС
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Не смейте трогать беззащитных голодных собачек. Собака друг человека. Лучше накормите их и обогрейте.
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