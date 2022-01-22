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Губернатор Забайкалья пообещал убрать бездомных собак из поселка, где они загрызли семилетнюю девочку

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Губернатор Забайкалья Александр Осипов на встрече с жителями Домны Читинского района пообещал убрать всех бродячих собак с улиц поселка, в котором бездомные животные загрызли семилетнюю девочку. Об этом 22 января сообщается на официальном портале региона. Также он пообещал обратиться к федеральным властям с просьбой изменить закон, регулирующий отлов бездомных животных.

«К сожалению, есть изъяны в законе, которые не позволяют нам удалить собак с улиц населенных пунктов. Я об этом не раз говорил. Мы обратимся в Федеральное собрание, Госдуму, правительство России с просьбой изменить этот закон», — сказал Осипов.

Губернатор сказал, что бродячих собак уберут с улиц, а для поселка выделят дополнительный автобус, чтобы возить детей в школу.

«Отдельное внимание будет уделено графику вывоза мусора, который является одной из причин скопления безнадзорных животных», — добавили в пресс-службе краевого правительства.

Губернатор Забайкалья Александр Осипов выразил соболезнования семье ребёнка.

Тело девочки со следами укусов животных было найдено в поселке ранее утром. По факту возбуждено уголовное дело о халатности.

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Комментарии (5)

azul
Покамест закон защищает собак, а не людей.

«полиция уже возбудила уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.
хозяйка рассказала, что выгуливала собаку без поводка и намордника, когда к ним подъехал белый автомобиль, из которого раздался выстрел.»
Спикуль
Собака в населённом пункте должна быть в сопровождении хозяина,в наморднике,на поводке. Без намордника и поводка(но с хозяином)-только в огороженных специальных местах. Всё. Точка. Ответственность за нарушения для хозяев-как за нарушения,связанные с владением и хранением оружия. Бродячие собаки на улицах города-вне закона. Отлов,месяц(два) на пристройство,не получилось-что ж... Жалко их,но детей жальче. У нашего дома безумная тётка прикормила 2х собак. Потом их стало три. Лежат вроде,никого не трогают,милые такие,но... Жена с балкона наблюдала,как они кинулись на пацана лет 8,когда он просто мимо их миски проходил! Хорошо мужик был неподалёку какой-то,отогнал. Но мальчонка так испугался,что идти не мог...
Артист ритуальных услуг
"«К сожалению, есть изъяны в законе" - чёт я не понел! "Губернатор Забайкалья" против свежепринятого закона об "ответственном обращении с животными"?!!! Что значит "убрать"?!! Он что, решение Владимира Владимировича не уважает?!!! Это его за это "убрать" нужно!! :)
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