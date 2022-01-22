Губернатор Забайкалья пообещал убрать бездомных собак из поселка, где они загрызли семилетнюю девочку

Губернатор Забайкалья Александр Осипов на встрече с жителями Домны Читинского района пообещал убрать всех бродячих собак с улиц поселка, в котором бездомные животные загрызли семилетнюю девочку. Об этом 22 января сообщается на официальном портале региона. Также он пообещал обратиться к федеральным властям с просьбой изменить закон, регулирующий отлов бездомных животных.



«К сожалению, есть изъяны в законе, которые не позволяют нам удалить собак с улиц населенных пунктов. Я об этом не раз говорил. Мы обратимся в Федеральное собрание, Госдуму, правительство России с просьбой изменить этот закон», — сказал Осипов.

