В Забайкалье собаки насмерть загрызли семилетнюю девочку

Семилетнюю девочку насмерть загрызли собаки в поселке Домна Читинского района Забайкальского края. Об этом 22 января сообщает региональный Следственный комитет.
«По данным следствия, 22 января около 17:00 (11:00 мск) в правоохранительные органы села Домна Читинского района поступило сообщение о безвестном исчезновении семилетней девочки. Спустя полчаса при проведении поисковых работ тело девочки было обнаружено на одном из пустырей. На теле девочки имеются следы нападения животных», — говорится в сообщении.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о халатности.