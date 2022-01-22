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В Забайкалье собаки насмерть загрызли семилетнюю девочку

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Семилетнюю девочку насмерть загрызли собаки в поселке Домна Читинского района Забайкальского края. Об этом 22 января сообщает региональный Следственный комитет.

«По данным следствия, 22 января около 17:00 (11:00 мск) в правоохранительные органы села Домна Читинского района поступило сообщение о безвестном исчезновении семилетней девочки. Спустя полчаса при проведении поисковых работ тело девочки было обнаружено на одном из пустырей. На теле девочки имеются следы нападения животных», — говорится в сообщении.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о халатности.

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Комментарии (6)

orlovandrei1986
на отлов собачек у правительства денег нет, а на штампование qr-кодов на все продукты есть =))))
явно чем-то не тем в государстве занимаются...
увы, но таких случаев будет происходить всё больше, ведь дворовые собачки могут плодиться и размножаться прямо на улице, им квартира в ипотеку на 30 лет не нужна...
ProstoZloy
Пока зоошиза ставит жизнь бродячих собак выше человеческой - подобного не избежать.
AlBerkut
А на пустыне она сама оказалась?
Как и зачем?
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