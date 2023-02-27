В Омске водитель автобуса спас семью от стаи бездомных собак

Агрессивные бродячие собаки напали на женщину с детьми в Омске 27 февраля, семье на помощь пришел водитель автобуса. Об этом сообщает портал «Om1».

Местная жительница вышла на автобусной остановке возле кладбища, почти сразу же ее и детей обступила стая бродячих собак, животные вели себя агрессивно и лаяли. Происходящее увидел водитель, который едва успел отъехать от остановки.

Мужчина сумел напугать и отогнать животных, дети и женщина не пострадали, но успели сильно испугаться. В социальных сетях мать поблагодарила спасителя.

«Если бы не вы, даже не знаю, чем бы все закончилось» — написала женщина.