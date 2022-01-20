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Стая бездомных собак покусала школьницу в Новосибирске

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Бездомные собаки напали на девочку во дворе дома на улице Бориса Богаткова в Новосибирске. Об этом 20 января сообщает NGS.RU.

«В обед она вышла из дома и пошла в школу. Во дворе бегали три собаки. Одна из собак подошла сзади и стала ее рвать за ногу, повалила ее на землю. В это время водитель увидел, что происходит, посигналил и распугал собак. Дочь убежала в слезах», — рассказала мать пострадавшей третьеклассницы.

NGS.RU

По словам женщины, в больнице у ребенка диагностировали рваную рану ноги. Теперь девочку ждет курс уколов от бешенства, также ей придется ходить к хирургу до тех пор, пока рана не заживет.

«Муж позвонил в мэрию, в течение часа или двух подъехала служба, стали ездить по дворам — искать собак. Их не нашли, но соседи видели их неоднократно возле помоек», — говорит горожанка.

После публикаций в СМИ проверку начал Следственный комитет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«Фонтанка» писала, что под Тверью шестилетнего ребенка насмерть загрызла собака. В конце ноября в Якутии скончалась женщина после встречи со стаей бродячих собак. Под Волгоградом животные напали на беременную женщину. В Петербурге кусаются чаще всего домашние псы. Так, в Сестрорецке небольшой джек-рассел-терьер до полусмерти изранил младенца.

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Комментарии (5)

Athair
Думаю, папа с друзьями возьмет вечерком лопаты, сетку рыболовную и решит проблему на корню.

А для профилактики туберкулеза у собак есть хорошие лекарства, которые можно завернуть в котлетку ;)
K_Lutsky
Люди сами собак выбрасывают на улицу. Потом начинают страдать, когда эти собаки размножаются и дичают...
dragvs
Страна деградирует полным ходом...
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