Стая бездомных собак покусала школьницу в Новосибирске

Бездомные собаки напали на девочку во дворе дома на улице Бориса Богаткова в Новосибирске. Об этом 20 января сообщает NGS.RU.



«В обед она вышла из дома и пошла в школу. Во дворе бегали три собаки. Одна из собак подошла сзади и стала ее рвать за ногу, повалила ее на землю. В это время водитель увидел, что происходит, посигналил и распугал собак. Дочь убежала в слезах», — рассказала мать пострадавшей третьеклассницы.

