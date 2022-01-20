Стая бездомных собак покусала школьницу в Новосибирске

Бездомные собаки напали на девочку во дворе дома на улице Бориса Богаткова в Новосибирске. Об этом 20 января сообщает NGS.RU.
«В обед она вышла из дома и пошла в школу. Во дворе бегали три собаки. Одна из собак подошла сзади и стала ее рвать за ногу, повалила ее на землю. В это время водитель увидел, что происходит, посигналил и распугал собак. Дочь убежала в слезах», — рассказала мать пострадавшей третьеклассницы.
NGS.RU
По словам женщины, в больнице у ребенка диагностировали рваную рану ноги. Теперь девочку ждет курс уколов от бешенства, также ей придется ходить к хирургу до тех пор, пока рана не заживет.
«Муж позвонил в мэрию, в течение часа или двух подъехала служба, стали ездить по дворам — искать собак. Их не нашли, но соседи видели их неоднократно возле помоек», — говорит горожанка.
После публикаций в СМИ проверку начал Следственный комитет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
«Фонтанка» писала, что под Тверью шестилетнего ребенка насмерть загрызла собака. В конце ноября в Якутии скончалась женщина после встречи со стаей бродячих собак. Под Волгоградом животные напали на беременную женщину. В Петербурге кусаются чаще всего домашние псы. Так, в Сестрорецке небольшой джек-рассел-терьер до полусмерти изранил младенца.