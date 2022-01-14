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Под Тверью собака заводчицы загрызла её шестилетнего ребенка

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Шестилетнего ребенка насмерть загрызла собака 14 января в Калининском районе Тверской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру, мать малыша занимается разведением породистых животных.

«Происшествие случилось сегодня днем в Калининском районе, информация о гибели ребенка, которого загрызла собака, поступила буквально только что. По предварительным данным, мать ребенка занимается разведением собак. Вся информация еще уточняется», — сказали в пресс-службе.

По факту происшествия организована проверка.

В конце ноября в Якутии скончалась женщина после встречи со стаей бродячих собак. Под Волгоградом животные напали на беременную женщину. В Петербурге кусаются чаще всего домашние псы. Так, в Сестрорецке небольшой джек-рассел-терьер до полусмерти изранил младенца.

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Комментарии (9)

AlBerkut
Ставка на... Ставка на... Блохастое?
Ну вообще-то собака с нормальной психикой будет хозяина защищать, даже ценой своей жизни. Ну во всяком случае сторожевая, комнатно-декоративная это вообще не собака. У охотничьих пород вообще нет агрессии к человеку, им дичь подавай.
Вопрос с наследственностью щенков от такого производителя, такие же психованные?
Гражданкa
хоть бы породу указали, что ли, для полноты картины
«Родники Сибири»
Приходится разводить собак, чтобы хорошо жил ребёнок
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