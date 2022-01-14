Под Тверью собака заводчицы загрызла её шестилетнего ребенка

Шестилетнего ребенка насмерть загрызла собака 14 января в Калининском районе Тверской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру, мать малыша занимается разведением породистых животных.
«Происшествие случилось сегодня днем в Калининском районе, информация о гибели ребенка, которого загрызла собака, поступила буквально только что. По предварительным данным, мать ребенка занимается разведением собак. Вся информация еще уточняется», — сказали в пресс-службе.
По факту происшествия организована проверка.
В конце ноября в Якутии скончалась женщина после встречи со стаей бродячих собак. Под Волгоградом животные напали на беременную женщину. В Петербурге кусаются чаще всего домашние псы. Так, в Сестрорецке небольшой джек-рассел-терьер до полусмерти изранил младенца.