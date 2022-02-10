Женщину загрызли до смерти бродячие собаки. Возбуждено уголовное дело о халатности

Следственный комитет по Ярославской области возбудил уголовное дело о халатности после смерти женщины от укусов бездомных собак. Как сообщили в ведомстве, подозревают чиновников из МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского».



По информации следствия, 10 февраля на местную жительницу напали бродячие собаки в районе гаражного кооператива на Магистральной улице. Ее доставили в больницу, где она скончалась спустя несколько часов, не приходя в сознание.



Как считают следователи, должностные лица МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» «не выполнили свои обязательства по проведению мероприятий по отлову безнадзорных животных и соответствующий муниципальный контракт не заключили». Сейчас устанавливаются конкретные лица, которые могут быть причастны к преступлению.

