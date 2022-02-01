Собаки снова кусают чукотских школьников. На этот раз пострадала нога 16-летнего

Следователи начали проверку после второго за последние дни нападения бездомной собаки на ребенка на Чукотке. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба регионального СКР.



По данным следствия, днем 30 января во дворе дома в поселке Угольные Копи бродячий пес укусил 16-летнего подростка за голень. Медики оказали школьнику помощь и отпустили лечиться домой.



Обстоятельства произошедшего устанавливаются. СК даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за организацию работы с бездомными животными.

