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Собаки снова кусают чукотских школьников. На этот раз пострадала нога 16-летнего

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Следователи начали проверку после второго за последние дни нападения бездомной собаки на ребенка на Чукотке. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба регионального СКР.

По данным следствия, днем 30 января во дворе дома в поселке Угольные Копи бродячий пес укусил 16-летнего подростка за голень. Медики оказали школьнику помощь и отпустили лечиться домой.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. СК даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за организацию работы с бездомными животными.

Ранее о нападении собак в том же поселке Угольные Копи сообщалось 29 января. Стая бездомных животных покусала школьницу.

«Фонтанка» писала, как стая собак чуть не загрызла школьника в Уфе. От нападения животных его спас дворник. До этого бездомные собаки напали на школьницу в Новосибирске. В Якутске в конце декабря при похожем нападении погибла женщина. В Магадане из-за бродячих собак ввели режим ЧС. А 22 января в Забайкалье собаки насмерть загрызли семилетнюю девочку. После трагедии в Госдуме решили изменить законодательство, чтобы решить проблему нападения бездомных животных на людей.

1 февраля стало известно, что в Приморье введен режим повышенной готовности из-за бездомных собак.

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Комментарии (3)

Arboozter
Все население против чипирование, однако все за чипирование собачек)))) мир дураков
VKuser49193372
Что-то часто стали публиковать про нападения собак. Наверное, отвлекают от чего-то другого
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