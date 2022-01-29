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На Чукотке школьницу покусала стая собак. Прокуратура начала проверку

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В поселке городского типа Угольные Копи на Чукотке стая бездомных собак напала на девочку 2007 года рождения. Как сообщает 29 января прокуратура, животные атаковали школьницу во дворе жилого дома и покусали ее за ногу.

Девочка была доставлена в больницу. После осмотра врача и оказания медицинской помощи ей назначено амбулаторное лечение. Прокуратура начала проверку.

Ранее после нападения собаки в городе Певек на другого ребенка прокурор района направил иск в суд. Заявление удовлетворили, а с администрации городского округа Певек взыскали 25 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

«Фонтанка» писала, как стая собак чуть не загрызла школьника в Уфе. От нападения животных его спас дворник. До этого бездомные собаки напали на школьницу в Новосибирске. В Якутске в конце декабря при похожем нападении погибла женщина. В Магадане из-за бродячих собак ввели режим ЧС. А 22 января в Забайкалье собаки насмерть загрызли семилетнюю девочку. После трагедии в Госдуме решили изменить законодательство, чтобы решить проблему нападения бездомных животных на людей.

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Комментарии (17)

Игoрь
Да.. чукчи уже не те. По северам традиционно рабочие собаки живут стаями на самовыгуле. Особенно в межсезонье. Когда гостил в глухой таежной деревушке - меня предупредили, что стая может окружить и что при этом делать. Ни у кого из местных не приходило в голову нанести вред тем собакам - они ценятся за те услуги, которые оказывают людям в этой суровой местности.
PS стая таки окружила, впечатления до сих пор сильные хоть и прошло 30 лет.
266410437
Может вместо проверки прокуратуре надо достать табельное оружие и выйти на встречу с собаками?
Serg_I
Если на тебя напала стая бродячих собак, и одна из них тебя уже укусила - каковы возможные пределы необходимой самообороны? Я могу только укусить в ответ собаку-виновника? А мне был бы интересен анализ на предмет бешенства в её крови...
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