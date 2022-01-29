На Чукотке школьницу покусала стая собак. Прокуратура начала проверку

В поселке городского типа Угольные Копи на Чукотке стая бездомных собак напала на девочку 2007 года рождения. Как сообщает 29 января прокуратура, животные атаковали школьницу во дворе жилого дома и покусали ее за ногу.



Девочка была доставлена в больницу. После осмотра врача и оказания медицинской помощи ей назначено амбулаторное лечение. Прокуратура начала проверку.



Ранее после нападения собаки в городе Певек на другого ребенка прокурор района направил иск в суд. Заявление удовлетворили, а с администрации городского округа Певек взыскали 25 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

