Стая собак чуть не загрызла школьника в Уфе. Его спас дворник

В Уфе на школьника напала стая бездомных собак. Следственный комитет по региону начал проверку, сообщает 28 января пресс-служба ведомства.
Видео происшествия опубликовали в соцсетях. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как на улице Айской мальчик бежит от своры собак, которые, кажется, пытаются его укусить. Ему на помощь приходит дворник — он отгоняет животных лопатой.
Автор: Благоварские-Вести Благоварские-Вести / vk.com
Следователи намерены опросить пострадавшего ребенка, очевидцев, работников администрации и специализированной организации по отлову безнадзорных животных, истребовать и проанализировать необходимую документацию.
Ранее «Фонтанка» писала, что бездомные собаки напали на школьницу в Новосибирске. В Якутске в конце декабря при похожем нападении насмерть загрызли женщину.
В Магадане из-за бродячих собак ввели режим ЧС. А 22 января в Забайкалье собаки насмерть загрызли семилетнюю девочку. После трагедии в Госдуме решили изменить законодательство, чтобы решить проблему нападения бездомных животных на людей.