Стая собак чуть не загрызла школьника в Уфе. Его спас дворник

Всегда было жалко бездомных животных, но когда у меня появился ребенок, я резко поменяла свое отношение к бродячим собакам. Однажды меня с ребенком преследовала огромная псина, шла за нами пол километра, немного в отдалении, я ее не сразу заметила. Потом она вслед за нами залезла на детский комплекс с горками, мы стали уходить, она за нами. Как назло, днем в том дворе почти никого не было, на счастье, проходил через двор мужчина, я его попросила нас проводить до улицы, где много людей все время ходит. Взяла ребенка на руки (2 года, ходит все же медленно), идем, нести тяжело, а надо идти, собака идет прямо за нами, носом мне под колени тычет, страшно было очень! Дошли до большой улицы, она отстала, отвлеклась на других людей и перестала нас преследовать. С тех пор я за максимально жесткие меры! Город - для людей... Потенциально опасные животные должны отлавливаться или уничтожаться.