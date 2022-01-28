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Стая собак чуть не загрызла школьника в Уфе. Его спас дворник

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В Уфе на школьника напала стая бездомных собак. Следственный комитет по региону начал проверку, сообщает 28 января пресс-служба ведомства.

Видео происшествия опубликовали в соцсетях. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как на улице Айской мальчик бежит от своры собак, которые, кажется, пытаются его укусить. Ему на помощь приходит дворник — он отгоняет животных лопатой.

Автор: Благоварские-Вести Благоварские-Вести / vk.com

Следователи намерены опросить пострадавшего ребенка, очевидцев, работников администрации и специализированной организации по отлову безнадзорных животных, истребовать и проанализировать необходимую документацию.

Ранее «Фонтанка» писала, что бездомные собаки напали на школьницу в Новосибирске. В Якутске в конце декабря при похожем нападении насмерть загрызли женщину.

В Магадане из-за бродячих собак ввели режим ЧС. А 22 января в Забайкалье собаки насмерть загрызли семилетнюю девочку. После трагедии в Госдуме решили изменить законодательство, чтобы решить проблему нападения бездомных животных на людей.

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Комментарии (22)

273040275
Всегда было жалко бездомных животных, но когда у меня появился ребенок, я резко поменяла свое отношение к бродячим собакам. Однажды меня с ребенком преследовала огромная псина, шла за нами пол километра, немного в отдалении, я ее не сразу заметила. Потом она вслед за нами залезла на детский комплекс с горками, мы стали уходить, она за нами. Как назло, днем в том дворе почти никого не было, на счастье, проходил через двор мужчина, я его попросила нас проводить до улицы, где много людей все время ходит. Взяла ребенка на руки (2 года, ходит все же медленно), идем, нести тяжело, а надо идти, собака идет прямо за нами, носом мне под колени тычет, страшно было очень! Дошли до большой улицы, она отстала, отвлеклась на других людей и перестала нас преследовать. С тех пор я за максимально жесткие меры! Город - для людей... Потенциально опасные животные должны отлавливаться или уничтожаться.
Newfie
"Про санитарные стаи - это вообще просто песня. Они должны перегрызть всех несанитарных". Достаточно просто блокировать пищевые ресурсы (), не пускать пришлые стаи.
При комплексном подходе наряду с отсевом агрессивных, стерилизацией, чипированием положен прикорм к конкретной территории и куратор вовремя реагирующий на прибившихся новичков и особей проявляющих агрессию.
Методика детально проработана и используется в десятках стран. В НН результат был весьма положительный.
Ref
Тут вопросы к властям. Для бездомных животных должны быть приюты, там их должны кормить, оказывать вет помощь и, самое главное- дать возможность получить любящих хозяев. Огромное количество богатых и известных людей ( не местных) являются владельцами матерых дворняг из приюта. Шарлиз Терон :" Явзяла двух собак из приюта... Люди не понимают, что действительно могут пойти и взять именно того, которого захотят." Орландо Блум : «Я увидел этого пса на съемках фильма «Царство небесное» и сказал ему: «Давай-ка я тебя почищу, и мы посмотрим что произойдет». Селена Гомес : «У меня дома живут шесть псов, и все они - приемыши."
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