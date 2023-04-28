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    Следствие хочет видеть Блиновскую под арестом — домашним

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    В домашних застенках рискует оказаться «королева марафонов» Елена Блиновская, обвиняемая в особо крупном уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. Полиция показывала интерьеры её загородного особняка.

    Как сообщила московская прокуратура, 28 апреля Пресненский районный суд столицы рассматривает вопрос об избрании для Блиновской меры пресечения в виде домашнего ареста. Это предполагает в том числе расставание с подписчиками.

    «В судебном заседании будет рассмотрен вопрос об установлении определенных запретов для обвиняемой, в том числе запрете полного использования средств связи и информационно- телекоммуникационной сети Интернет», — рассказали в прокуратуре.

    В ведомстве подчёркивают, что полный запрет включает в себя съёмку и публикацию контента блогера третьими лицами.

    По версии следствия, с 2019 по 2021 год Блиновская не уплатила в бюджет более 918 млн рублей. Обвинение предъявили вечером 27 апреля. Её задержали при попытке пересечь российско-белорусскую границу, при ней были билеты на самолет в другое государство. Предполагалось, что она знала о проверке и решила сбежать. В её доме провели обыск, а саму её доставили в Москву в управление по особо важным делам. Она раскаялась и признала вину в полном объеме.

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