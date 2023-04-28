Следствие хочет видеть Блиновскую под арестом — домашним

В домашних застенках рискует оказаться «королева марафонов» Елена Блиновская, обвиняемая в особо крупном уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. Полиция показывала интерьеры её загородного особняка.



Как сообщила московская прокуратура, 28 апреля Пресненский районный суд столицы рассматривает вопрос об избрании для Блиновской меры пресечения в виде домашнего ареста. Это предполагает в том числе расставание с подписчиками.



«В судебном заседании будет рассмотрен вопрос об установлении определенных запретов для обвиняемой, в том числе запрете полного использования средств связи и информационно- телекоммуникационной сети Интернет», — рассказали в прокуратуре.

