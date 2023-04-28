    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 2

    2 м/с, зап

    760мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd81.56eur90.2

    СК: Блиновская раскаялась и признала вину в полном объеме

    6666
    12 комментариев

    Блогер-марафонщица Елена Блиновская во время допроса раскаялась в содеянном и признала вину в полном объеме. Об этом 28 апреля сообщает ГСУ СК России по Москве.

    Фото: кадр из видео Следком
    ПоделитьсяПоделиться

    «В рамках предварительного расследования следователями столичного Следственного комитета будут устанавливаться лица, которые осведомили обвиняемую об охраняемой законом следственной тайне», — отмечается в сообщении.

    Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении Блиновской меры пресечения, связанной с ограничением свободы.

    Блогера и автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую подозревают в преступлении по части 2 статьи 198 «Уклонение физического лица от уплаты налогов» и по пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ «Легализация и отмывание денежных средств в особо крупном размере». По версии следствия, с 2019 по 2021 год Блиновская не уплатила в бюджет более 918 млн рублей. Обвинение предъявили вечером 27 апреля. Её задержали при попытке пересечь российско-белорусскую границу, при ней были билеты на самолет в другое государство. Предполагалось, что она знала о проверке и решила сбежать. В её доме провели обыск, а саму её доставили в Москву в управление по особо важным делам.

    Фото: кадр из видео Следком

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Елена БлиновскаяМарафон желанийУклонение от уплаты налоговБлогерБлогеры
    ЛАЙК5
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close