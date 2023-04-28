СК: Блиновская раскаялась и признала вину в полном объеме

Блогера и автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую подозревают в преступлении по части 2 статьи 198 «Уклонение физического лица от уплаты налогов» и по пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ «Легализация и отмывание денежных средств в особо крупном размере». По версии следствия, с 2019 по 2021 год Блиновская не уплатила в бюджет более 918 млн рублей. Обвинение предъявили вечером 27 апреля. Её задержали при попытке пересечь российско-белорусскую границу, при ней были билеты на самолет в другое государство. Предполагалось, что она знала о проверке и решила сбежать. В её доме провели обыск, а саму её доставили в Москву в управление по особо важным делам.

