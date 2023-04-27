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    Блиновскую допрашивают в столичном СК. Ее доставили в управление по особо важным делам

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    Блогера Елену Блиновскую доставили в управление по расследованию особо важных дел московского Следственного комитета. Ее уже допрашивают, сообщили 27 апреля «Фонтанке» в пресс-службе столичного управления СК.

    Ранее Блиновская попыталась подзаработать и на задержании — опубликовала в сторис обещание «рассказать все» за перевод тысячи рублей. Впрочем, страницу с реквизитами быстро заблокировали.

    Ведомство также опубликовало кадры, на которых Блиновскую привозят на допрос. Выглядит она достаточно спокойно.

    Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации

    Блогера и автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую задержали в Белоруссии при попытке пересечь границу России. При ней нашли билеты на самолет в другое государство.

    Ее подозревают в преступлении по ч. 2 ст. 198 «Уклонение физического лица от уплаты налогов» и по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация и отмывание денежных средств в особо крупном размере». По версии следствия, с 2019 по 2021 год Блиновская не уплатила в казну свыше 918 млн рублей.

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