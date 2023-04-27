Блиновскую допрашивают в столичном СК. Ее доставили в управление по особо важным делам

Блогера Елену Блиновскую доставили в управление по расследованию особо важных дел московского Следственного комитета. Ее уже допрашивают, сообщили 27 апреля «Фонтанке» в пресс-службе столичного управления СК.



Ранее Блиновская попыталась подзаработать и на задержании — опубликовала в сторис обещание «рассказать все» за перевод тысячи рублей. Впрочем, страницу с реквизитами быстро заблокировали.

Ведомство также опубликовало кадры, на которых Блиновскую привозят на допрос. Выглядит она достаточно спокойно.