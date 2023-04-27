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    Блиновской предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств

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    1 комментарий

    Блогеру Елене Блиновской предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств (или другого имущества, приобретенного в результате преступления). Все — в особо крупном размере.

    Следствие планирует ходатайствовать об избрании Блиновской меры пресечения, сообщили 27 апреля «Фонтанке» в пресс-службе столичного управления Следственного комитета. Блогер задержана.

    Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации

    Следствие полагает, что Блиновская, оказывая услуги в интернете, «дробила» бизнес, занизила полученные доходы и с 2019 по 2021 год не уплатила налоги на сумму свыше 918 миллионов рублей. Также она якобы легализовала средства через финансовые операции.

    «Фонтанка» показывала, как Блиновскую доставили на допрос в управление по расследованию особо важных дел.

    Блогера и автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую задержали в Белоруссии при попытке пересечь границу России. При ней нашли билеты на самолет в другое государство.

    Ее подозревают в преступлении по ч. 2 ст. 198 «Уклонение физического лица от уплаты налогов» и по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация и отмывание денежных средств в особо крупном размере».

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    Комментарии 1

    Гость27 Апр 2023 в 22:23
    Так её, мошенницу.
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