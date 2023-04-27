Блогеру Елене Блиновской предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств (или другого имущества, приобретенного в результате преступления). Все — в особо крупном размере.
Следствие планирует ходатайствовать об избрании Блиновской меры пресечения, сообщили 27 апреля «Фонтанке» в пресс-службе столичного управления Следственного комитета. Блогер задержана.
Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации
Следствие полагает, что Блиновская, оказывая услуги в интернете, «дробила» бизнес, занизила полученные доходы и с 2019 по 2021 год не уплатила налоги на сумму свыше 918 миллионов рублей. Также она якобы легализовала средства через финансовые операции.
«Фонтанка» показывала, как Блиновскую доставили на допрос в управление по расследованию особо важных дел.