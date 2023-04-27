Помощник капитана «Амура» в Японии получил три года тюрьмы с отсрочкой и поедет в Россию

Окружной суд японского города Асахикава 27 апреля вынес приговор в отношении россиянина Павла Добрянского. Это третий помощник капитана российского траулера «Амур», который в мае 2021 года столкнулся с японской рыболовецкой шхуной «Хокко-мару-8», погибли трое японских рыбаков. Добрянский получил три года тюрьмы с отсрочкой исполнения на пять лет. Прокуратура запрашивала три года и шесть месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство РФ в Саппоро.

«По сути, это аналог условного срока на пять лет. По словам адвоката, так как у него нет визы, он будет депортирован в РФ», — рассказали в консульстве.



Теперь Добрянского освободят, и иммиграционная служба начнет процедуру его депортации. Как объяснил РИА Новости адвокат Добрянского Нориаки Накамура, его подзащитный признан виновным, но не будет отбывать наказание в тюрьме. Только в случае повторного правонарушения срок по сегодняшнему приговору будет добавлен к новому.

