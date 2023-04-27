Помощник капитана «Амура» в Японии получил три года тюрьмы с отсрочкой и поедет в Россию

Окружной суд японского города Асахикава 27 апреля вынес приговор в отношении россиянина Павла Добрянского. Это третий помощник капитана российского траулера «Амур», который в мае 2021 года столкнулся с японской рыболовецкой шхуной «Хокко-мару-8», погибли трое японских рыбаков. Добрянский получил три года тюрьмы с отсрочкой исполнения на пять лет. Прокуратура запрашивала три года и шесть месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство РФ в Саппоро.
«По сути, это аналог условного срока на пять лет. По словам адвоката, так как у него нет визы, он будет депортирован в РФ», — рассказали в консульстве.
Теперь Добрянского освободят, и иммиграционная служба начнет процедуру его депортации. Как объяснил РИА Новости адвокат Добрянского Нориаки Накамура, его подзащитный признан виновным, но не будет отбывать наказание в тюрьме. Только в случае повторного правонарушения срок по сегодняшнему приговору будет добавлен к новому.
В Японии часто выносят приговоры с отсрочкой исполнения. В этом случае обвиняемый не отбывает реальный срок в тюрьме, если не совершает нарушений в указанный период.
26 мая 2021 года «Амур» с грузом краба шел из Корсакова в порт Момбецу на Хоккайдо. В 23 километрах от Момбецу произошло его столкновение со шхуной «Дай-хати Хокко-мару», она перевернулась. Трое из пяти японских рыбаков погибли. Добрянского задержали в Японии по уголовным статьям о халатности и ненадлежащем управлении судном, в июне его дело было передано в суд, и он стал обвиняемым. Судебный процесс начался в сентябре 2022 года, с того времени было проведено несколько следственных экспериментов и судебных слушаний. Осужден был и капитан японской рыболовецкой шхуны. Обвинение ему предъявили по тем же статьям, он получил также три года условно.