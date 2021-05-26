Причиной столкновения российского торгового судна «Амур» с японским рыболовецким судном «Дай-хати Хокко-мару» мог стать сильный туман. Об этом со ссылкой на генерального консула РФ в Саппоро Сергея Марина 26 мая сообщает РИА Новости.



«Столкновение произошло примерно на линии соприкосновения в условиях сильного тумана. Они могли не заметить маленькую рыболовецкую шхуну. Но её там и не должно было бы быть, потому что слишком далеко от берега. Капитан действовал правильно, в соответствии со всеми инструкциями: судно сразу же остановили, провели спасательную операцию, всех подняли из воды, но трое, видимо, от переохлаждения были без сознания. Об этом сразу же сообщили в службу безопасности на море Японии, но пока они прибыли, эти три члена экипажа скончались», — рассказал Марин.

