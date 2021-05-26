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Названа предварительная причина столкновения российского и японского рыболовецких судов у острова Хоккайдо

СМИ публикуют видео с места столкновения рыболовецких судов в Охотском море

Причиной столкновения российского торгового судна «Амур» с японским рыболовецким судном «Дай-хати Хокко-мару» мог стать сильный туман. Об этом со ссылкой на генерального консула РФ в Саппоро Сергея Марина 26 мая сообщает РИА Новости.

«Столкновение произошло примерно на линии соприкосновения в условиях сильного тумана. Они могли не заметить маленькую рыболовецкую шхуну. Но её там и не должно было бы быть, потому что слишком далеко от берега. Капитан действовал правильно, в соответствии со всеми инструкциями: судно сразу же остановили, провели спасательную операцию, всех подняли из воды, но трое, видимо, от переохлаждения были без сознания. Об этом сразу же сообщили в службу безопасности на море Японии, но пока они прибыли, эти три члена экипажа скончались», — рассказал Марин.

Ранее «Фонтанка» писала, что столкновение российского и японского рыболовецких судов в Охотском море произошло в 23 км от порта города Момбецу (остров Хоккайдо). Японское судно перевернулось, находившиеся на его борту пять человек были спасены экипажем «Амура». Трое из них позже скончались. С российской стороны, по предварительным данным, пострадавших нет.

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Комментарии (8)

lamer
Какая прозрачная вода в Охотском море. Не довелось съездить туда и поплавать с аквалангом. Красотища, поди.
АСмуров
Помнится Сталин выпрашивал у амеров Хоккайду.
АСмуров
>Причиной столкновения российского торгового судна «Амур» с японским рыболовецким судном «Дай-хати Хокко-мару» мог стать сильный туман.

Школа СПбГУ, крайне слабая легенда прикрытия.
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