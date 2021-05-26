В Охотском море столкнулись российское и японское рыболовецкие суда, есть погибшие

Власти Японии выясняют обстоятельства столкновения японского и российского рыболовецких судов, которое произошло в среду, 26 мая, в Охотском море.



Как сообщает ТАСС со ссылкой на Управление безопасности на море Японии, к месту столкновения направлены патрульные корабли. Выжившие рыбаки, которые находились на борту японского судна во время столкновения, были доставлены на берег, угрозы для их жизни нет.



Уточняется, что инцидент произошел в 23 км от побережья японского острова Хоккайдо. В результате столкновения японское судно перевернулось, трое из пяти находившихся на его борту рыбаков погибли.

