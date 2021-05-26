FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +17
73.40р89.95р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
8
Печать

В Охотском море столкнулись российское и японское рыболовецкие суда, есть погибшие

В Токио выясняют обстоятельства столкновения двух рыболовецких судов у острова Хоккайдо

Власти Японии выясняют обстоятельства столкновения японского и российского рыболовецких судов, которое произошло в среду, 26 мая, в Охотском море.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Управление безопасности на море Японии, к месту столкновения направлены патрульные корабли. Выжившие рыбаки, которые находились на борту японского судна во время столкновения, были доставлены на берег, угрозы для их жизни нет.

Уточняется, что инцидент произошел в 23 км от побережья японского острова Хоккайдо. В результате столкновения японское судно перевернулось, трое из пяти находившихся на его борту рыбаков погибли.

Российское судно «Амур», которое столкнулось с японским рыболовецким судном, в свою очередь принадлежит сахалинской рыбопромышленной компании «Амурское», зарегистрированной в Южно-Сахалинске. По данным «Интерфакса», на его борту находилось 24 человека, все граждане РФ. Капитан доложил, что пострадавших нет.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (8)

АСмуров
Конкуренция на море, наши наехали на японскую шаланду, гноить детей, женщин, стариков и тех кто по слабже живучая традиция.
Агроном аэродрома
Месть за цусиму?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний