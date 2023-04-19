Из-за закрытия метро «Девяткино» толпы ринулись к электричкам, но и там столкнулись с проблемами

Пассажиры на станции «Девяткино» утром 19 апреля не могли попасть не только в метро, но и на электрички, рассказывают горожане. Из-за закрытия станции метро скопилось очень много народу, в кассы встали очереди, а турникет на железнодорожную платформу пришлось открыть, сообщает читатель «Фонтанки» Виталий.



«Когда толпа ринулась на перрон к подходящей в 8:07 электричке, сотрудница РЖД у терминалов вынуждена была открыть турникет. Громко предупреждала всех о штрафе в 100 рублей», — пишет Виталий.



И тут многие пассажиры столкнулись с невозможностью оплатить железнодорожный билет. «Приложение РЖД для покупки билетов, которое должно было выручать в критический момент, просто повисло. Я пробился до уровня оплаты, но на этапе оформления билета получил два отказа, возвраты денег», — добавляет Виталий.

