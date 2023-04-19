Из-за закрытия метро «Девяткино» толпы ринулись к электричкам, но и там столкнулись с проблемами

Пассажиры на станции «Девяткино» утром 19 апреля не могли попасть не только в метро, но и на электрички, рассказывают горожане. Из-за закрытия станции метро скопилось очень много народу, в кассы встали очереди, а турникет на железнодорожную платформу пришлось открыть, сообщает читатель «Фонтанки» Виталий.
«Когда толпа ринулась на перрон к подходящей в 8:07 электричке, сотрудница РЖД у терминалов вынуждена была открыть турникет. Громко предупреждала всех о штрафе в 100 рублей», — пишет Виталий.
И тут многие пассажиры столкнулись с невозможностью оплатить железнодорожный билет. «Приложение РЖД для покупки билетов, которое должно было выручать в критический момент, просто повисло. Я пробился до уровня оплаты, но на этапе оформления билета получил два отказа, возвраты денег», — добавляет Виталий.
Читательница Ксения тоже не смогла купить билет через приложение. Но она успела сделать это в терминале на платформе, с которой поезда идут в Ленобласть, там было мало людей.
«Приложение РЖД не работает третий день, еще и в кассы на электрички очереди. По громкоговорителю просят пользоваться вторым вестибюлем метро из-за повышенного пассажиропотока. Вот только это фото — и есть второй вестибюль. Страшно представить очередь в первом».
В итоге Ксения уехала на «Ласточке» около 8:45, и на тот момент в «Девяткино» ещё оставались толпы людей.
Как уже писала «Фонтанка», утром на станции метро «Гражданский проспект» на пути упал человек. «Гражданский» и «Девяткино» закрыли на вход в 7:42. Поезда от «Академической» до «Девяткино» встали. К 7:59 человека достали, он жив. С 8:02 станции «Гражданский проспект» и «Девяткино» работают в обычном режиме. Однако на нормализацию ситуации, судя по сообщениям читателей, потребовалось больше времени.