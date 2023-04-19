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    Упавшего человека на «Гражданском проспекте» достали с путей

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    Пассажира, упавшего на пути на станции «Гражданский проспект», извлекли. Он жив, сообщает пресс-служба метро Петербурга.

    С 7:59 движение по первой линии осуществляется в обычном режиме, интервал восстанавливается.

    «Поехали, машинист принес извинения за доставленные неудобства. Простояли в тоннеле 20 минут», — пишет читатель Александр.

    Фото: читательница «Фонтанки» Юлия
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    С 7:42 движение было остановлено на участке от «Академической» до «Девяткино», «Гражданский проспект» и «Девяткино» закрыли на вход. Об этом сначала сообщили читатели «Фонтанки», а затем пресс-служба метрополитена.

    Фото: читательница «Фонтанки» Юлия

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