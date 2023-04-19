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    Горожане сообщают об остановке поездов на красной ветке метро

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    О сбое на красной линии метро Петербурга утром 19 апреля рассказывают горожане.

    «На станции «Гражданский проспект» человек попал под поезд, движение на 1-й линии остановлено», — пишет читатель Андрей. Ещё один читатель уточняет, что встало движение от «Академической» до «Девяткино».

    «Между «Девяткино» и «Гражданским проспектом» остановился состав в сторону «Гражданского проспекта». Машинист сообщил, что перед нами под вагон упал человек. Стоим уже около 10 минут», — рассказывает читатель Александр.

    Телеграм-канал «Мегаполис» также сообщает об остановке поездов на линии и о закрытии станции «Девяткино».

    Информация уточняется.

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