Горожане сообщают об остановке поездов на красной ветке метро

О сбое на красной линии метро Петербурга утром 19 апреля рассказывают горожане.



«На станции «Гражданский проспект» человек попал под поезд, движение на 1-й линии остановлено», — пишет читатель Андрей. Ещё один читатель уточняет, что встало движение от «Академической» до «Девяткино».

«Между «Девяткино» и «Гражданским проспектом» остановился состав в сторону «Гражданского проспекта». Машинист сообщил, что перед нами под вагон упал человек. Стоим уже около 10 минут», — рассказывает читатель Александр.



Телеграм-канал «Мегаполис» также сообщает об остановке поездов на линии и о закрытии станции «Девяткино».

