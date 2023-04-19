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    «Гражданский проспект» и «Девяткино» закрыли из-за падения человека под поезд

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    7 комментариев
    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Информацию о сбое на красной линии подтвердили в пресс-службе метрополитена Петербурга.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    На станции «Гражданский проспект» пассажир упал на пути. В 7:42 на участке первой линии от «Академической» до «Девяткино» движение остановлено, в 7:42 станцию «Девяткино» закрыли на вход, а через минуту и «Гражданский проспект».

    читатель «Фонтанки»

    «Посадки в сторону «Девяткино» нет, освобождают вагоны», — пишет читатель «Фонтанки». «Интервалы поездов на красной линии увеличены», — добавляет читательница Юлия.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    UPD: В 7:59 человека извлекли, и поезда пошли. С 8:02 станции «Гражданский проспект» и «Девяткино» работают в обычном режиме.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»

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