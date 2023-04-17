Как петербуржцы относятся к электросамокатам — вся правда в одном видео супервидовой веб-камеры

супервидовая камера «Фонтанки»
Очередное видеосвидетельство хулиганского отношения к самокатам. Мини-ДТП зафиксировала супервидовая веб-камера проекта «Отличный Петербург». Само по себе незначительное, оно является ещё одной иллюстрацией бескультурного отношения горожан к кикшерингу да и к городской среде в целом.
Видео снято на перекрёстке Камышовой и Гаккелевской улиц 16 апреля около 22:45. Компания из трёх человек едет на электросамокатах по тротуару мимо кикшеринговой парковки, и один из них, судя по всему, намеренно сбивает «хвостом» стоящий самокат. Тот падает, ездоки продолжают свой путь.
Горожане порой обходятся с самокатами жёстко: закидывают в урны, на деревья, на уличные конструкции, бросают в воду. Так же варварски некоторые петербуржцы ведут себя в скверах и парках, оставляя там после себя кучи мусора.