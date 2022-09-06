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    На севере Петербурга из электросамоката сделали символ уходящего сезона

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    Электросамокат в очередной раз стал жертвой вандалов на севере Петербурга, в районе площади Мужества. Получившаяся конструкция выглядит как инсталляция, символизирующая окончание лета.

    «Вот такое завершение аренды самоката у Сада Жореса Алферова», — пишут очевидцы 6 сентября в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» и публикуют фотографию электросамоката, уложенного в урну.

    У этого вида транспорта много и любителей, и противников, которым не нравится, что пользователи катаются на большой скорости по тротуарам и оставляют самокаты в неположенных местах. В первой половине 2022 года выросло число пострадавших в ДТП с электросамокатами, а также в результате их возгораний, один человек в пожаре погиб.

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