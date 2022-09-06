На севере Петербурга из электросамоката сделали символ уходящего сезона

Электросамокат в очередной раз стал жертвой вандалов на севере Петербурга, в районе площади Мужества. Получившаяся конструкция выглядит как инсталляция, символизирующая окончание лета.



«Вот такое завершение аренды самоката у Сада Жореса Алферова», — пишут очевидцы 6 сентября в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» и публикуют фотографию электросамоката, уложенного в урну.

