На севере Петербурга из электросамоката сделали символ уходящего сезона

Электросамокат в очередной раз стал жертвой вандалов на севере Петербурга, в районе площади Мужества. Получившаяся конструкция выглядит как инсталляция, символизирующая окончание лета.
«Вот такое завершение аренды самоката у Сада Жореса Алферова», — пишут очевидцы 6 сентября в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» и публикуют фотографию электросамоката, уложенного в урну.
У этого вида транспорта много и любителей, и противников, которым не нравится, что пользователи катаются на большой скорости по тротуарам и оставляют самокаты в неположенных местах. В первой половине 2022 года выросло число пострадавших в ДТП с электросамокатами, а также в результате их возгораний, один человек в пожаре погиб.