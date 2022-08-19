Девушка на электросамокате пострадала в ДТП в центре Петербурга

Снимками, сделанными на пересечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта, вечером 19 августа с «Фонтанкой» поделилась читательница Ксения.

ДТП с участием электросамоката произошло в Центральном районе Петербурга. Пострадавшую несли до машины скорой на носилках.

По словам горожанки, пострадавшей на вид около 20 лет. Пока врачи клали её на носилки, она ни разу не пошевелилась и не издавала звуков.



«Там велодорожка. Самокат лежал в сторону Невского проспекта, на поворот. Скорее всего, она повернула направо и машина одновременно тоже», — предположила очевидица.

