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    Девушка на электросамокате пострадала в ДТП в центре Петербурга

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    Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»
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    ДТП с участием электросамоката произошло в Центральном районе Петербурга. Пострадавшую несли до машины скорой на носилках.

    Снимками, сделанными на пересечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта, вечером 19 августа с «Фонтанкой» поделилась читательница Ксения.

    Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»
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    По словам горожанки, пострадавшей на вид около 20 лет. Пока врачи клали её на носилки, она ни разу не пошевелилась и не издавала звуков.

    «Там велодорожка. Самокат лежал в сторону Невского проспекта, на поворот. Скорее всего, она повернула направо и машина одновременно тоже», — предположила очевидица.

    «Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»

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