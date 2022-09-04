Излишний заряд. Как горящие электросамокаты убивают людей

В этом году в России сгорели 10 электросамокатов, шесть человек пострадали, один погиб. Об этом 4 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
«В прошлом году обошлось без печальных последствий», — добавили в пресс-службе.
Чаще всего электросамокаты вспыхивают из-за неправильной эксплуатации литий-ионных аккумуляторных батарей, в том числе из-за механических повреждений. Другие причины — излишний заряд и короткие замыкания. Нельзя хранить самокаты рядом с мебелью и сгораемыми материалами.
«Перед началом использования электросамокатов необходимо внимательно изучить инструкции изготовителя, обратив особое внимание на правила зарядки и эксплуатации аккумуляторных батарей», — подчеркнули в МЧС.
В случае пожара надо сначала позвонить по телефонам «112» или «101», а затем попытаться сбить пламя огнетушителем. Его его нет, электросамокат можно накрыть покрывалом. На улице горящий самокат можно потушить с помощью песка или земли. Если пожар продолжается, следует начать эвакуацию людей.