Излишний заряд. Как горящие электросамокаты убивают людей

В этом году в России сгорели 10 электросамокатов, шесть человек пострадали, один погиб. Об этом 4 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.



«В прошлом году обошлось без печальных последствий», — добавили в пресс-службе.



Чаще всего электросамокаты вспыхивают из-за неправильной эксплуатации литий-ионных аккумуляторных батарей, в том числе из-за механических повреждений. Другие причины — излишний заряд и короткие замыкания. Нельзя хранить самокаты рядом с мебелью и сгораемыми материалами.

