Посреди дороги. Петербуржцы заметили электросамокаты, «отдыхающие» в зоне платной парковки

Электросамокаты, чтобы никому не мешать на тротуарах, кажется, начали перемещаться на дорогу. Тенденцию заметили читатели «Фонтанки» и поделились с редакцией снимками 15 августа.



Так, на углу набережной Фонтанки и улицы Звенигородской на прошлой неделе был замечен одинокий желтый электросамокат, скромно оставленный в зоне платной парковки. А на углу набережной и переулка Джамбула в понедельник зафиксировали аж пять сиреневых средств передвижения.