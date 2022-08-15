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    Посреди дороги. Петербуржцы заметили электросамокаты, «отдыхающие» в зоне платной парковки

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    1 комментарий
    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Электросамокаты, чтобы никому не мешать на тротуарах, кажется, начали перемещаться на дорогу. Тенденцию заметили читатели «Фонтанки» и поделились с редакцией снимками 15 августа.

    Так, на углу набережной Фонтанки и улицы Звенигородской на прошлой неделе был замечен одинокий желтый электросамокат, скромно оставленный в зоне платной парковки. А на углу набережной и переулка Джамбула в понедельник зафиксировали аж пять сиреневых средств передвижения.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    «Фонтанка» обратилась с вопросом в СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга». Может быть, с кикшеринговыми сервисами было заключено какое-либо соглашение? Но нет, в ГЦУПе нам ответили отрицательно, а электросамокатам в зоне платной парковки очень удивились и пообещали разобраться.

    По данным «Фонтанки», сервисы отрицают свою причастность к такой расстановке самокатов, не исключено, что это местные жители, арендовавшие средства передвижения, так позаботились о пешеходах.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»

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    Комментарии 1

    Alkaline15 Авг 2022 в 19:33
    Если не следить за разметкой (что это за одинокий треугольник вообще?), то можно и спутать, если ты неопытный, неместный, а темноте и тп. А так - надо штрафовать тех, кто поставил, конечно. Очень бесят самокаты, припаркованные на тротуаре поперек. Ну и здесь не лучше, конечно.
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