Посреди дороги. Петербуржцы заметили электросамокаты, «отдыхающие» в зоне платной парковки

Электросамокаты, чтобы никому не мешать на тротуарах, кажется, начали перемещаться на дорогу. Тенденцию заметили читатели «Фонтанки» и поделились с редакцией снимками 15 августа.
Так, на углу набережной Фонтанки и улицы Звенигородской на прошлой неделе был замечен одинокий желтый электросамокат, скромно оставленный в зоне платной парковки. А на углу набережной и переулка Джамбула в понедельник зафиксировали аж пять сиреневых средств передвижения.
«Фонтанка» обратилась с вопросом в СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга». Может быть, с кикшеринговыми сервисами было заключено какое-либо соглашение? Но нет, в ГЦУПе нам ответили отрицательно, а электросамокатам в зоне платной парковки очень удивились и пообещали разобраться.
По данным «Фонтанки», сервисы отрицают свою причастность к такой расстановке самокатов, не исключено, что это местные жители, арендовавшие средства передвижения, так позаботились о пешеходах.